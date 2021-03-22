川普恐涉「煽動叛亂」引國會暴動　成美國史上首名被控刑事罪總統

▲ 川普1月乘直升機離開白宮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普（Donald Trump）連任失利，數百名憤怒的支持者1月闖入國會大廈，引發暴亂，導致1名警察及4名示威者喪生。司法部官員日前透露，聯邦調查人員正調查此案，而川普可能必須為煽動其支持者負起責任，成為美國史上第一名被控刑事罪的總統。

美國司法部至今起訴400名示威者，他們大多被控非法入侵或襲擊警察，少數被控陰謀妨礙國會，尚無人被控以武力反抗政府權威的煽動叛亂罪。但華盛頓特區法院臨時檢察官謝爾文（Michael Rafi Sherwin）21日向CBS爆料，聯邦調查人員已經找到證據，政府可能依此對國會暴亂事件的被告提出煽動叛亂罪指控。

當被問及調查對象是否包含川普，謝爾文回答，「川普無疑是6日將人們吸到華府的磁鐵，問題是他是否有刑事責任？幾名來自俄亥俄州的足球媽媽（指北美中產階級婦女，一般為中間選民）被捕時說道，『我這麼做是因為我的總統說，必須把國會搶回來』，也許總統該為這些行為負責。」但也有示威者承認，自己的行為比川普的言辭更加激進。

檢方現階段聚焦對硬闖國會的示威者及極端組織成員提起刑事訴訟，未起訴任何公職人員。部分被告在法庭上宣稱，他們相信川普稱選舉不公的指控，因此響應他的號召，到華府遊行，對國會認可選局結果表達抗議。但目前尚無跡明表明，川普已接受正式刑事調查。

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