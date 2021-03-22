外送員都甘願送上樓！他偷看「妹妹訊息」驚見高招　網炸：我遇過

▲妹妹高招讓外送員都甘心送上樓。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

對於外送員來說，送餐最折磨的其實不是騎車奔波，而是每天有爬不完的樓梯，因此常常鬧出「送上樓爭議」！一名男子表示，他自己訂外送偶爾會遇到外送員不想送上樓，但他看妹妹每次訂外送，對方都開心地跑上樓送到門口，不禁好奇妹妹到底用了什麼招，結果一看對話紀錄才頓時恍然大悟，妹妹果然是高手。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，他很納悶妹妹到底有何本事，總能讓外送員心甘情願地送上樓，於是偷看了雙方的對話紀錄，發現妹妹每次訂餐都會傳訊息給外送員，「穿薄紗睡衣不方便下樓領餐，能幫我送上來嗎？謝謝你喔～」結果這招每次用每次都有效，外送員通常都會以最快速度上樓送餐，他看了實在甘拜下風，「我是不是以後也要穿薄紗睡衣了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友認為給小費也很有用。（示意圖／免費圖庫pexels）



網友笑回，「你可以説...你只有穿內褲不方便下樓！反正他也不知道你是男的」、「你穿我相信外送員也會送上樓..只不過可能大部分要上去扁你吧」、「那些外送員都太年輕了，定力不夠堅強」、「會給小費，打上這4個字外送員馬上抵達。」

其他外送員也分享個人經驗，「我就有遇過整個人躲在門後，到底有沒有穿我也不知道」、「看到男的只穿內褲取餐，有的胸肌很讚耶」、「前幾天我送上樓，客人只穿薄紗睡衣開門，還很大方的站門口等我找錢，差點流鼻血。」