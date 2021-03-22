▲北榮開打AZ新冠疫苗！副院長侯明志領軍，院長許惠恆下午接棒。（圖／台北榮總提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

我國取得的11.7萬劑AZ新冠疫苗今（22）日正式開打，首波配送4.45萬劑到全國57家專責醫院，台北榮總也在北市9家配送名單內，上午8時30分由副院長侯明志率先接種，許惠恆副院長於下午3時30分接棒，希望藉此建立國人接種疫苗信心，早日達成群體免疫的目標。

台北榮總上午8時開打疫苗，副院長侯明志、急診醫學部主任顏鴻章與第一線護理同仁依序接種。院方表示，初期將安排每日施打60人，接種人員需先填寫相關資料、量體温血壓，經醫師問診後再施打疫苗，施打後需休息觀察30分鐘，由於醫護人員對於施打流程十分熟悉，現場秩序狀況十分良好。

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▲急診醫學部主任顏鴻章也完成新冠疫苗接種。

雖然AZ疫苗在歐洲爆發「血栓之亂」，國內調查也顯示，醫護接種意願僅3成，但侯明志表示，在醫療上不管打針或其他治療，都可能引起不良作用，AZ出現血栓少數的案例，加上歐盟調查顯示，血栓與疫苗沒有確定的因果關係，所以只能視為巧合，自己對疫苗也很有信心，希望能自身專業讓民眾了解，施打疫苗是安全的。

至於被問及接種過程中是否會疼痛？侯明志笑著表示沒感覺，「可能是我們護理人員技術很棒」。侯明志在接種完第一劑AZ疫苗後，休息30分鐘觀察無異，已重返工作崗位，他表示，需要等待2周的觀察期，如果一切正常的話，約在8至12周會接種第二劑疫苗，目前暫定是6月7日。

台北榮總第一批獲得中央配發疫苗500劑，依規定首先安排院內位於風險等級1與等級2，且有接種意願的醫事相關人員，如防疫專責病房、負壓隔離病房、急診、門診自費採檢等人員接種，急診部顏鴻章主任暨急診醫護人員已完成接種，後續將配合政府政策陸續開放接種對象。

▲急診護理師接種新冠疫苗。

▲北榮貼出新冠疫苗接種注意事項。