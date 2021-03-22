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警察兒性侵！巴哈姆特拒刪文挨罰　網炸鍋號召抖內：來幫大哥補血

▲▼南投高中生性侵案，巴哈姆特遭罰，網友憤怒。（圖／翻攝巴哈姆特）

▲巴哈姆特因拒絕刪除南投性侵案相關討論文章，而遭到縣府開罰6萬元，網友瞬間炸鍋。（圖／翻攝巴哈姆特）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣一名男高中生仗著父親擔任警職，長時間性侵同班女同學，還以裸照做為要脅，誇張案情曝光後引起公憤；知名論壇「巴哈姆特」因網友蓋樓討論，站方拒絕刪文而遭南投縣府開罰6萬罰鍰，今縣府出面證實，巴哈網友瞬間炸鍋，號召大家一起課金買會員，「從現在起，巴哈我大哥」、「來幫巴哈補血了！」

南投該名男高中生遭控涉嫌性侵同班女同學，且還以手機拍下女方裸照，並向其他同儕炫耀，少年更以父親為警職身分向被害少女施壓，揚言若告狀將要對她不利；在事件曝光後，校方還一度讓2人同班上課，並未積極處置，外界也因此質疑，是否因為加害者為警察之子，因此出現護短行為；相關案情也在巴哈姆特論壇上延燒，網友紛紛號召蓋樓討論、肉搜，「此文不能沉」。

在事隔7個月後，傳出巴哈姆特因拒絕刪除該起性侵案相關討論貼文，而遭到縣府開罰；今南投縣社會勞動處副處長張木斌也證實，確實已依《兒童與少年福利與權益保障法》第46條第3項規定、並依第94條第1項開罰巴哈姆特站方罰鍰6萬元；同時強調由於討論貼文露出當事人姓名、照片等資訊，縣府早已行文要求站方刪除，並給予7日時間，但卻未見站方改善，因此才會開罰，若未來堅持不改，將可「連續開罰」。

巴哈姆特吞罰單一事曝光後，場外網友瞬間炸鍋，紛紛號召買會員「抖內站方」；記者實際查看「場外休憩區」討論版，光是第一頁至少就有5、6篇相關討論文章，熱度可說是「再次炎上」。網友直呼，「巴哈寧可被罰也不刪文，值得尊敬」、「大家一起抖內付罰金」、「可以開著小額付款帳號，罰單大家一起繳，看要罰幾張都沒關係」、「ㄇㄉ我今天就買會員」、「神秘公權力」、「從現在起，巴哈我大哥，頂起來」、「買會員，挺啦」、「火都快熄了，偏偏有人就要火上加油」、「你越壓事情就越大，怎麼這點道理都不懂？」

►南投性侵案「網友狂蓋樓」！巴哈姆特真吞罰單　縣府證實：不改再罰

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