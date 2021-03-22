曾以為「公務員很好混」！他考上才4年血汗炸：壞處一堆又被仇恨

▲公務員現身回文，直說現在公務員的工作都不輕鬆了。（示意圖／記者林世文攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友近日在PTT的WomenTalk板上發起討論「現在人還普遍覺得公務員都很好混嗎？」貼文吸引一位公務員本尊回文，開頭就直呼「以前我也是這樣的想法」，結果順利成為公務員的第4年，才發現事情沒有想像中那麼簡單，「壞處一堆又被普遍人仇恨」，並分享實際工作經驗，讓其他人也不禁留言「真的辛苦了！」

回文網友文中表示，他以前也覺得公務員很好混，家人、親戚也是這樣洗腦，結果真的考上，任職第4年才知道一點都不簡單。他透露，現在的公務員越來越難當，很多民眾印象中的「米蟲公務員」都是僅存年紀比較大的老前輩，「在錢少事多人又少的情況下，現在的基層根本就是在賣血賣命賣肝！」

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他解釋，現在的便民服務和福利服務越來越多，根本不可能有擺爛的機會，「上頭一個政策或為了選舉就常常把我們搞瘋，但偏偏預算不夠、人力不夠，人事總處不喜歡補人，約聘的用很多」，這樣的情況就是一個人總得當兩個人用，不太可能正常上下班，連約聘也很辛苦，工作內容不比正式的員工少。

不只平日忙，假日也一堆人要去加班，「然後你以為加班費很好賺，大錯特錯！公務員的加班費編的超少」，說他們一個科一年只編16萬元，還要給50個人分，「大家都不敢報太多，但換休根本休不完（聽說有些機關更少，而且輪不到自己報）。」

▲回文網友認為公務員的好處就是穩定。（示意圖／Pixabay）

再來是越來越高壓的公文期限、陳情案，但就算他們每天都為了公文追著跑，也沒有時間擺爛，還是有民眾有刻板印象「人民心中還是不爽、而且覺得我們拿的是納稅錢（都好想吶喊～我也是有繳很多稅啊！）。」另外，年年增高的退撫基金讓他不禁直呼，「公務員版都多麼羨慕勞保機制，退休金我已經放棄想像了……」

語句中充滿委屈「大家發了瘋仇視公務員，第一刀和最後一刀都是痛宰在我們身上，殊不知所謂的18%根本不是我們領得到的。」至於考上公務員到底有什麼好處，回文網友直說「大概就是穩定」，還有算是文組中薪水比較高的一群。

但他也附註，「國旅卡絕對不是什麼好處，那是剝削」、「年終很低、做得再好也沒獎金」，而且這一切還是「必須經歷讀書的壓力和考試的折磨，還有各種長官民眾加班的壓力而來。」最後他也表示，「所以每次有人問我怎麼考上的，我都會先問他：『你確定想清楚了嗎？』不過說這麼多，當然會一定會有爽缺，但先問問自己，輪得到你嗎？」

貼文一出，其他人紛紛留言，「或許大部分人是想求穩定吧？但真的很操，身邊朋友也是公務員，加班加到爆」、「唯一好處就是公司不會忽然裁員或倒閉而已啊！但很閑的瘋狂市民太多，真的是辛苦了」、「我是某單位約僱，進來後真的覺得公務員要承受很多民眾不公平的謾罵，還有逐年增加的各項措施，業務多承辦日期又短」、「家人工作太累去考公務員，發現更累就辭職回去做原本的工作了。」