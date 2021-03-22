　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾以為「公務員很好混」！他考上才4年血汗炸：壞處一堆又被仇恨

▲辦公室戀情,秘密戀情,曖昧情愫,暗戀 。（圖／記者林世文攝）

▲公務員現身回文，直說現在公務員的工作都不輕鬆了。（示意圖／記者林世文攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友近日在PTT的WomenTalk板上發起討論「現在人還普遍覺得公務員都很好混嗎？」貼文吸引一位公務員本尊回文，開頭就直呼「以前我也是這樣的想法」，結果順利成為公務員的第4年，才發現事情沒有想像中那麼簡單，「壞處一堆又被普遍人仇恨」，並分享實際工作經驗，讓其他人也不禁留言「真的辛苦了！」

回文網友文中表示，他以前也覺得公務員很好混，家人、親戚也是這樣洗腦，結果真的考上，任職第4年才知道一點都不簡單。他透露，現在的公務員越來越難當，很多民眾印象中的「米蟲公務員」都是僅存年紀比較大的老前輩，「在錢少事多人又少的情況下，現在的基層根本就是在賣血賣命賣肝！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，現在的便民服務和福利服務越來越多，根本不可能有擺爛的機會，「上頭一個政策或為了選舉就常常把我們搞瘋，但偏偏預算不夠、人力不夠，人事總處不喜歡補人，約聘的用很多」，這樣的情況就是一個人總得當兩個人用，不太可能正常上下班，連約聘也很辛苦，工作內容不比正式的員工少。

不只平日忙，假日也一堆人要去加班，「然後你以為加班費很好賺，大錯特錯！公務員的加班費編的超少」，說他們一個科一年只編16萬元，還要給50個人分，「大家都不敢報太多，但換休根本休不完（聽說有些機關更少，而且輪不到自己報）。」

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲回文網友認為公務員的好處就是穩定。（示意圖／Pixabay）

再來是越來越高壓的公文期限、陳情案，但就算他們每天都為了公文追著跑，也沒有時間擺爛，還是有民眾有刻板印象「人民心中還是不爽、而且覺得我們拿的是納稅錢（都好想吶喊～我也是有繳很多稅啊！）。」另外，年年增高的退撫基金讓他不禁直呼，「公務員版都多麼羨慕勞保機制，退休金我已經放棄想像了……」

語句中充滿委屈「大家發了瘋仇視公務員，第一刀和最後一刀都是痛宰在我們身上，殊不知所謂的18%根本不是我們領得到的。」至於考上公務員到底有什麼好處，回文網友直說「大概就是穩定」，還有算是文組中薪水比較高的一群。

但他也附註，「國旅卡絕對不是什麼好處，那是剝削」、「年終很低、做得再好也沒獎金」，而且這一切還是「必須經歷讀書的壓力和考試的折磨，還有各種長官民眾加班的壓力而來。」最後他也表示，「所以每次有人問我怎麼考上的，我都會先問他：『你確定想清楚了嗎？』不過說這麼多，當然會一定會有爽缺，但先問問自己，輪得到你嗎？」

貼文一出，其他人紛紛留言，「或許大部分人是想求穩定吧？但真的很操，身邊朋友也是公務員，加班加到爆」、「唯一好處就是公司不會忽然裁員或倒閉而已啊！但很閑的瘋狂市民太多，真的是辛苦了」、「我是某單位約僱，進來後真的覺得公務員要承受很多民眾不公平的謾罵，還有逐年增加的各項措施，業務多承辦日期又短」、「家人工作太累去考公務員，發現更累就辭職回去做原本的工作了。」

ET快訊
蕭彤雯罹癌！胸背像卡車輾過　左肺冒0.9cm陰影
燃油機車將停止補助！　3千元沒了
女主持人超低調「東湖市場買衣服」　爽買33塊衣：購物天堂
在「這年次」出生　免費到星巴克領咖啡
快訊／遭「家族旅遊」遊覽車猛撞　新北21歲男騎士亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

教團批「創新條例」變財團租界　潘文忠：有共同把關的機制

燃油機車明年停止補助！環保署說明：七期標準將生效

彰化AZ開打首日　部彰院長曾孔彥打第一針：像被蚊子叮

沒帶頭打AZ疫苗　陳其邁籲「順時中」：CDC說可以打我們就打

憂打AZ疫苗引血栓！醫提「可能關鍵原因」：和人種有關

外送員都甘願送上樓！他偷看「妹妹訊息」驚見高招　網炸：我遇過

連夏威夷炒飯也來了　台鐵便當「鳳梨入菜」新口味北中限量開賣

手機滑到送肉粽！他北市停車場遇詭事　急拜土地公、關聖帝君

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

教團批「創新條例」變財團租界　潘文忠：有共同把關的機制

燃油機車明年停止補助！環保署說明：七期標準將生效

彰化AZ開打首日　部彰院長曾孔彥打第一針：像被蚊子叮

沒帶頭打AZ疫苗　陳其邁籲「順時中」：CDC說可以打我們就打

憂打AZ疫苗引血栓！醫提「可能關鍵原因」：和人種有關

外送員都甘願送上樓！他偷看「妹妹訊息」驚見高招　網炸：我遇過

連夏威夷炒飯也來了　台鐵便當「鳳梨入菜」新口味北中限量開賣

手機滑到送肉粽！他北市停車場遇詭事　急拜土地公、關聖帝君

蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌零期！　打噴嚏像卡車輾過…左肺冒0.9cm陰影

人妻產後停機...警夫狂戰小三！她見「大量保險套+驗孕棒」崩潰

民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

多維TW／台灣獨立　首先要從美國獨立

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

金管會嚴審KY公司財報　強化措施Q2上路！

未婚被媽媽見一次念一次！　游淑慧坦言：「空虛寂寞覺得冷」...

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

吳崑玉／從刺槍術爭議　看新任國防部長邱國正的麻煩

反制國民黨「疫苗採購調閱小組」　民進黨臨時動議：施打完再成立

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

南投高中生性侵案　傳巴哈姆特拒刪文遭開罰

小龍蝦出現　公園成免費釣蝦場

獨／張鮭魚之夢吃爆壽司郎　喊：採訪我要請吃屋馬

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　全台有雨時間曝

學妹3點挺「台大帥帥鮭」：別覺得鮭魚就壞

更多熱門

相關新聞

私立科大肄業！高雄哥換「4份工」網指1點羨煞

私立科大肄業！高雄哥換「4份工」網指1點羨煞

一名32歲男網友被公司資遣，身上一無所有，不知道接下來人生該怎麼辦，對此，一名私立科大肄業的網友分享經歷，簽下志願役還清43萬貸款，退伍後四處漂流做了3份工作，還曾當全職考生想考進台電，但最後無緣，現在任職電機設備的生產單位，週休二日不用加班，還有老婆陪伴，要原PO加油不要放棄人生。

南投性侵案網友狂蓋樓！巴哈姆特真吞罰單

南投性侵案網友狂蓋樓！巴哈姆特真吞罰單

央行有什麼立場打房？底下網友戰翻

央行有什麼立場打房？底下網友戰翻

學妹3點挺「台大帥帥鮭」：別覺得鮭魚就壞

學妹3點挺「台大帥帥鮭」：別覺得鮭魚就壞

女友人買頂樓！按電梯「有優越感」爆共鳴

女友人買頂樓！按電梯「有優越感」爆共鳴

關鍵字：

公務員鐵飯碗PTT

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

Apple抽中捧花「醫師男友掏口袋」上台！　全場嗨炸

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

日女星閃嫁台男…不到3年摸清套路心死離婚

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面