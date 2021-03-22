惡鄰每天「屎從天降」砸中住戶　數度報警竟無效！

▲高樓層住戶竟然每天丟糞便下樓，讓社區充滿惡臭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

買屋、租屋就怕遇上惡鄰居，新加坡紅山區一處組屋（公共住宅）竟然出現「扔屎惡鄰」，低樓層的住戶經常抱怨常有糞便「從天而降」，搞得整個社區屎臭薰天，居民不僅得在各處尋找臭味來源，並自行清理糞便，有時甚至差點砸中路人，讓住戶不堪其擾。

新加坡《聯合晚報》報導，紅山一帶的惹蘭克利尼（Jalan Klinik）第30座組屋的1、2樓住戶抱怨，在家裡總會聞到難聞的臭味，是因為有人從高樓扔出糞便，還曾經連續一整周都在自家門前發現糞便，搞得社區充滿臭屎味，居民已數度報警，至今卻尚未揪出這位「扔屎惡鄰」。

住在1樓的75歲李姓女士表示，自從1月中旬開始就出現這樣的窘況，某天她在家中聞到臭味，走出門發現門前有一團報紙，李女士想打開看看究竟是什麼極其難聞的東西，結果讓她相當生氣，「居然是一坨大便！」2樓的43歲住戶林女士也說，有次聞到惡臭，卻遍尋不著源頭，最後竟在曬衣間發現糞便，「很可怕，原來是有人丟屎，我從此再也不敢把衣服晾在那。」

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