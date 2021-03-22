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沒有打假針！陳時中「接種AZ畫面」曝光　讚技術好：完全沒感覺

記者張乃文／綜合報導

我國取得的11.7萬劑AZ新冠疫苗今（22）日正式開打，衛福部長陳時中也在今天前往台大醫院施打，指揮中心釋出現場畫面，影片中可見部長全程面帶微笑，並向注射疫苗的護理師表示，「你們功夫很好欸，完全沒感覺」，更笑說「懷疑有沒有打」。

▲▼陳時中施打疫苗畫面曝光。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中施打疫苗畫面曝光。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今天一早與行政院長蘇貞昌前往台大醫院施打「全台第一針」的AZ疫苗，原施打過程未公開的情況，被外界質疑打假針。不過，稍晚指揮中心也釋出施打影片及照片。部長進入診間後，負責醫師先是依照例行規則說明施打的注意事項及副作用，並測量體溫及血壓後，接著，便由護理長進行施打作業。

過程中，陳時中與醫護人員有說有笑，雖戴著口罩，但在護理師進行注射時，仍能看出他全程面帶微笑，也稱讚「你們功夫很好欸，完全沒感覺」，更開玩笑表示「還會懷疑有沒有打」。

陳時中於一早7時34分抵達台大醫院準備接受第一劑AZ疫苗施打，他施打前受訪表示，今天來主要是為接種AZ疫苗，院長願意帶頭施打，讓國人更安心，自己會陪同一起，希望一切順利。他說，每個人打疫苗須注意事情都一樣，進去後會照醫院流程，並在觀察室裡等待30分鐘，「無論是院長或一般民眾大家流程都一樣。」

▲▼行政院長蘇貞昌今天接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌於台大醫院施打AZ疫苗。（圖／行政院提供）

陳時中接種完疫苗後步出台大醫院，接受媒體採訪時表示，打完疫苗後很安心，先打原因是專家會議時大家憂心近日於歐盟發生多起「事件」是否影響民眾信心，因此建議應有指標人物建立民眾信心。蘇院長則是很早時間即表示什麼情況都願意配合，「我當然當仁不讓」，也預計在5/17接種第二劑。

由於施打過程未公開，外界遭疑打假針，陳時中解釋，「我們當然不會作假！」醫院也沒有作假必要，打疫苗是好事。先來施打給大家有安心安定作用，也很樂於配合，請大家不用緊張。他認為打疫苗不是比賽，沒有搶打第一針的問題，為避免為醫院帶來困擾，以及蘇院長還需主持院會，因此才選擇這麼早的時間到台大醫院施打AZ疫苗。

▲▼行政院長蘇貞昌今天接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

▲台大醫院護理長準備替蘇院長接種AZ疫苗。（圖／行政院提供）

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