　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南大隆田生態文化園區啟用　黃偉哲：積極打造官田成為台南魅力新亮點

▲台南市長黃偉哲出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，表示持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，表示持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入選2021台灣經典小鎮3.0的台南官田，擁有「百年嘉南大圳在官田，悠遊水菱田、戀戀烏山頭」等觀光特色，市長黃偉哲21日下午出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，並聽取官田區政建設成果，黃偉哲表示，持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。

▲台南市長黃偉哲出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，表示持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，大隆田生態文化園區眾所周知過去是一個軍營的新訓中心，這地方如果不好好利用，第一個是浪費，第二個變成環境的死角，第三個也可能變成治安的死角，因此很高興成大、公所、議會、里長跟市府一起配合營造出大隆田生態文化園區，希望給市民朋友一個好的休閒場域，就像大安森林公園一樣，很希望大家一起喜歡前來徜徉在森林之中。


大隆田生態文化園區前身是隆田新訓中心，共有1師6營1連，因營區遷移閒置 20餘年，為將封閉的營區整理活化，市府一方面感謝地主台糖公司同意讓官田公所綠美化代管此基地，亦感謝在地立委、議員的協助，讓園區獲得內政部營建署核准補助2400萬，加上地方配合款600萬，共3000萬元的工程經費，在地方居民殷切期盼下，打開將近10公頃的綠地空間，也開啟更多塵封的記憶與不同的想像，讓舊營區再次活化，賦予空間嶄新面貌。

「創生城鄉」為市長黃偉哲的施政主軸之一，「大隆田生態文化園區」為109年官田區公所「官田烏金地方創生」提案計畫之一，並與經發局、都發局共同爭取推動通過，讓官田區成為台南市第一個通過地方創生計畫的行政區，亦獲得國家發展委員會作為地方創生的示範基地。

▲台南市長黃偉哲出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，表示持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

園區原為軍事營區，有哨所、塗鴉牆、精神立碑等遺跡及豐富的林相空間，兼具自然與人文意象，故園區開發係以維持原生態景觀為原則，採減法設計，保留基地原始布局及留存約1268棵原始樹種，並融入官田區菱殼炭地方創生特色產業，塑造富有官田文化生態的8大主題，分別為迎賓之森、學習之森、挑戰之森、營創之森、眺望之森、沉澱之森、探索之森、保育之森，以營造基地多樣性，並結合環境教育創生學習而成為官田地方創生基地。



市長黃偉哲上任以來，積極建構城市友善環境及改善街景容貌，為擘劃健康悠活大隆田生活圈願景，近年陸續完成隆田國小及官田國中旁通學步道、隆田國小校舍重建、大台南文資教育推廣基地及大隆田生態文化園區等十餘件工程，鋪設步道總長度約7公里、開闢自行車道總長度約32公里，投入總經費約5億9千萬元。

同時，市府團隊與官田公所以大隆田生活圈、官田工業生產核心、西拉雅遊客中心及大崎藝文生活圈等四大發展核心為主軸，極力打造官田成為南科的後花園，並藉由「官田171跟菱在一起」主題旅遊路線串連這四大發展核心，實現地方創生，深耕在地品牌。

此外，在市民公共活動空間及照護方面，完成東西庄、二鎮、官田等3個社區活動中心耐震補強及修繕工程，並開辦5處社區關懷據點暨延緩失能課程，結合官田老人養護中心開辦官田失智據點、二鎮長者健康促進站，積極活化社區活動中心，並造福長者。

▲台南市長黃偉哲出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，表示持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大隆田生態文化園區距離隆田車站不到300公尺，市長黃偉哲歡迎民眾可自隆田車站走訪認識官田的歷史(隆田考古室)、文化(大台南文資教育中心)、生態(水雉教育園區)、環境教育(國家環境教育獎官田國中)、健康(官田運動公園)、市集(隆田市場)等多元面向，步道沿途豐富精彩，相信將成為市民與遊客體驗台南魅力的新亮點。

今日大隆田生態文化園區啟用，包括副市長趙卿惠、都發局長莊德樑、民政局長姜淋煌、研考會主委戴偉峻、官田區長顏能通、六甲區長陳啟榮、麻豆區長孔慶瑤、下營區長李宗翰、大內區長李義隆、立委郭國文及市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智與在地里長、鄉親等人士到場共襄盛舉。

防曬界至尊超級明星商品

ET快訊
父投資輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢
小蠻懷孕5月　「吐出鮮血」送急診
她砸2300萬元買下「蘋菓西打配方」　神秘女掌櫃曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡　提供最超值消費

參訪桃園住宿長照　蘇貞昌：人口老化嚴重長照預算5年成長10倍

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張　黃偉哲：歡迎共享美好藝術生活

台南大隆田生態文化園區啟用　黃偉哲：積極打造官田成為台南魅力新亮點

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援…駕駛PO文感謝

詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

培育及提升消防專業知能　台南市消防局辦消防安全講習訓練

台南公園燕潭傳出女子溺斃　死者是失蹤急尋人口

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

女騎士右轉彎瞥一眼竟瀟灑鬼切　後方阿伯險撞！催油門追上飆罵

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡　提供最超值消費

參訪桃園住宿長照　蘇貞昌：人口老化嚴重長照預算5年成長10倍

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張　黃偉哲：歡迎共享美好藝術生活

台南大隆田生態文化園區啟用　黃偉哲：積極打造官田成為台南魅力新亮點

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援…駕駛PO文感謝

詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

培育及提升消防專業知能　台南市消防局辦消防安全講習訓練

台南公園燕潭傳出女子溺斃　死者是失蹤急尋人口

驚險影片曝光！講解到一半遭大蟒蛇襲擊　網：牠快抓住你的臉

台北日供新北147萬噸水　北水處：再支援外縣市4個月沒問題

今年更有信心！林蝶率世新全勝封后　喊話學妹挑戰三連霸

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

別以為「運動鞋」只能休閒！混搭西外俐落帥氣　配軟萌針織衫也合理

駁斥中國扭曲事實　外交部：中華民國是主權獨立的國家

富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

Apple「摸小蠻孕肚」牽醫師男友現身婚禮　閨蜜紅包5位數

泰女星上廁所遇偷拍…犯人竟是警察！　「搭警車逃離」監視器畫面曝

南韓暴動！許光漢甜吻女生「3年前電影上映」粉絲衝影院：My光漢～

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

地方熱門新聞

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工

豆蟹寄生牡蠣裡　喝蚵仔湯別擔心

台南公園燕潭傳出女子溺斃

月收2000萬！行善團涉侵善款交保

兒童從小讀經　一輩子受用

薊馬危害芒果擴大！　獅子鄉也淪陷

恆春南門＋東港安泰兩醫院合作　心肌梗塞嬤回魂

第18屆SBL超級籃球聯賽　桃園場開打

新北力挺鳳梨小農　團購已售出230公噸

蔡淑惠大放送鳳梨和高麗菜

南投交警小隊長雨天摔車亡　警重測路面打臉安全說

阿里山大火險毀櫻花季　山上訂房大退5成

更多熱門

相關新聞

台南安心餐廳推好運旺來餐

台南安心餐廳推好運旺來餐

台南即將邁入鳳梨盛產季節，關廟、歸仁、山上、新化及龍崎等地產出的鳳梨，滋味酸甜適中，風味清香迷人，絕對是不容錯過的當季鮮果，因此台南市政府邀集在地安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」。

6死車禍後48天…台江大道再傳「死亡自撞」

6死車禍後48天…台江大道再傳「死亡自撞」

台南環警監突擊取締改裝噪音車輛維護安寧

台南環警監突擊取締改裝噪音車輛維護安寧

三三六愛奇兒日特教生一起種樹護台南

三三六愛奇兒日特教生一起種樹護台南

地表最強里長宣布參選台南市立委

地表最強里長宣布參選台南市立委

關鍵字：

台南大隆田生態文化園區黃偉哲官田

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

侯佩岑母現機場「牽手女婿」再惹議！

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

碩士女月薪28K　網：書白讀了

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面