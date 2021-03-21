台南大隆田生態文化園區啟用　黃偉哲：積極打造官田成為台南魅力新亮點

▲台南市長黃偉哲出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，表示持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



入選2021台灣經典小鎮3.0的台南官田，擁有「百年嘉南大圳在官田，悠遊水菱田、戀戀烏山頭」等觀光特色，市長黃偉哲21日下午出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，並聽取官田區政建設成果，黃偉哲表示，持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。





黃偉哲市長表示，大隆田生態文化園區眾所周知過去是一個軍營的新訓中心，這地方如果不好好利用，第一個是浪費，第二個變成環境的死角，第三個也可能變成治安的死角，因此很高興成大、公所、議會、里長跟市府一起配合營造出大隆田生態文化園區，希望給市民朋友一個好的休閒場域，就像大安森林公園一樣，很希望大家一起喜歡前來徜徉在森林之中。



大隆田生態文化園區前身是隆田新訓中心，共有1師6營1連，因營區遷移閒置 20餘年，為將封閉的營區整理活化，市府一方面感謝地主台糖公司同意讓官田公所綠美化代管此基地，亦感謝在地立委、議員的協助，讓園區獲得內政部營建署核准補助2400萬，加上地方配合款600萬，共3000萬元的工程經費，在地方居民殷切期盼下，打開將近10公頃的綠地空間，也開啟更多塵封的記憶與不同的想像，讓舊營區再次活化，賦予空間嶄新面貌。



「創生城鄉」為市長黃偉哲的施政主軸之一，「大隆田生態文化園區」為109年官田區公所「官田烏金地方創生」提案計畫之一，並與經發局、都發局共同爭取推動通過，讓官田區成為台南市第一個通過地方創生計畫的行政區，亦獲得國家發展委員會作為地方創生的示範基地。





園區原為軍事營區，有哨所、塗鴉牆、精神立碑等遺跡及豐富的林相空間，兼具自然與人文意象，故園區開發係以維持原生態景觀為原則，採減法設計，保留基地原始布局及留存約1268棵原始樹種，並融入官田區菱殼炭地方創生特色產業，塑造富有官田文化生態的8大主題，分別為迎賓之森、學習之森、挑戰之森、營創之森、眺望之森、沉澱之森、探索之森、保育之森，以營造基地多樣性，並結合環境教育創生學習而成為官田地方創生基地。





市長黃偉哲上任以來，積極建構城市友善環境及改善街景容貌，為擘劃健康悠活大隆田生活圈願景，近年陸續完成隆田國小及官田國中旁通學步道、隆田國小校舍重建、大台南文資教育推廣基地及大隆田生態文化園區等十餘件工程，鋪設步道總長度約7公里、開闢自行車道總長度約32公里，投入總經費約5億9千萬元。



同時，市府團隊與官田公所以大隆田生活圈、官田工業生產核心、西拉雅遊客中心及大崎藝文生活圈等四大發展核心為主軸，極力打造官田成為南科的後花園，並藉由「官田171跟菱在一起」主題旅遊路線串連這四大發展核心，實現地方創生，深耕在地品牌。



此外，在市民公共活動空間及照護方面，完成東西庄、二鎮、官田等3個社區活動中心耐震補強及修繕工程，並開辦5處社區關懷據點暨延緩失能課程，結合官田老人養護中心開辦官田失智據點、二鎮長者健康促進站，積極活化社區活動中心，並造福長者。





大隆田生態文化園區距離隆田車站不到300公尺，市長黃偉哲歡迎民眾可自隆田車站走訪認識官田的歷史(隆田考古室)、文化(大台南文資教育中心)、生態(水雉教育園區)、環境教育(國家環境教育獎官田國中)、健康(官田運動公園)、市集(隆田市場)等多元面向，步道沿途豐富精彩，相信將成為市民與遊客體驗台南魅力的新亮點。



今日大隆田生態文化園區啟用，包括副市長趙卿惠、都發局長莊德樑、民政局長姜淋煌、研考會主委戴偉峻、官田區長顏能通、六甲區長陳啟榮、麻豆區長孔慶瑤、下營區長李宗翰、大內區長李義隆、立委郭國文及市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智與在地里長、鄉親等人士到場共襄盛舉。

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