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國防院：台海防衛作戰「重層嚇阻」向外延伸　拒敵於彼岸

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢 國防部長邱國正堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國防部日前公布「2021四年期國防總檢討（QDR），國防院中共政軍與作戰概念所研究員歐錫富以「2021四年期國防總檢討（QDR）特色」為題分析，認為從「迫使敵犯台失敗」可以看到不對稱作戰的戰略延續性，而國軍獲得遠程打擊武器，台海防衛作戰「重層嚇阻」向外延伸，拒敵於彼岸。

在總統蔡英文的軍事戰略部分，歐錫富指出，從「防衛固守，有效嚇阻」改為「防衛固守，重層嚇阻」，而2017年3月出版「2017四年期國防總檢討」，軍事戰略指出重層嚇阻以創新不對稱作戰思維，發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻其不致輕啟戰端，但若敵人執意進犯，則依「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」用兵理念。

對於國防部日前釋出「2021四年期國防總檢討」，歐錫富表示，幾乎完全沿用2017年版本，只是增加迫使敵犯台失敗一句。為了迫使敵犯台失敗，在聯合戰力規劃部分，強調國軍聯合戰力發展依軍事戰略，以及「科技先導、資電優勢、聯合截擊、國土防衛」建軍方向。

歐錫富指出，未來整建重點之一是遠程打擊，發展可大幅增程的空射飛彈與遠距遙攻武器系統，對敵實施精準打擊，延伸戰略防衛作戰縱深，建立重層嚇阻力量。

歐錫富表示，漢光33號演習時，軍方調整拒敵於彼岸，擊敵於海上，毀敵於水際，殲敵於灘頭的戰術概念，把「灘岸決勝」的作戰範圍，向外延伸至「濱海決勝」，灘頭則為殲滅零星敵軍的最後一道防線。不過，台灣將「灘頭決戰」概念略微修改，進一步強化濱海作戰與決勝能力。

歐錫富表示，未來國軍將於濱海集結，擊滅大部來犯敵軍，「2017中華民國國防報告書」中同樣出現防衛固守，重層嚇阻，並強調依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」理念阻敵奪島；而「2019中華民國國防報告書」出現整體防衛構想，該報告指出依防衛固守、重層嚇阻軍事戰略指導，發展「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，發揮「創新／不對稱」的作戰思維，達成「破敵奪台任務失敗」作戰目標。

對於「創新／不對稱思維」，歐錫富指出，首次出現在2013年國防報告書，在面對數量優勢敵人之際，以「創新／不對稱」思維，針對其弱點發展各項作戰能力。2015年國防報告書更提出戰力保存、創新不對稱作戰。建立不對稱戰力以小型、大量、智慧、匿蹤、機動、不易被偵知、難以反制為原則，包括岸置機動反艦飛彈、海上輕快兵力、分散式野戰防空／反裝甲飛彈、電子戰與網路戰攻防技術等。

歐錫富表示，不對稱作戰與迫使敵犯台失敗概念，都可追溯自過去國防部公布的正式文件。任何戰略或政策都有其延續性，隨著台灣遠程打擊武器獲得，台海防衛作戰縱深從灘岸殲敵、濱海決戰，向外延伸擊敵於海上、拒敵於彼岸，「這是隨時空變化與時俱進，何況兩個四年期國防總檢討重層嚇阻都是拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」。

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