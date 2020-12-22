國防院：大陸海警曾逼近南海鑽油台　馬來西亞衝突意識升高

▲南海軍事情勢更趨緊張。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

中國大陸海警自2013年就經常性地出沒於北／南康暗沙，而馬來西亞在2019年底在南海維權也轉趨強勢。對此，國防安全研究員學者、中共政軍與作戰概念研究所助理研究員黃宗鼎指出，對岸在南海的擴張主義，已導致馬來西亞的衝突意識提升。

據亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI）在12月4日提出的報告中指出，「仍在巡邏中：2020年中國海警隊巡邏」（Still on the Beat: China Coast Guard Patrols in 2020），中國海警在馬國鄰近水域活動之日數在一年內達到了279天。

此外，亞洲海事透明倡議組織也提到，中國海警船5402號，曾於11月19日逼近一個由馬國與泰國公司協議營運的鑽油台，而馬國相繼派出皇家海軍輔助艦「金銀花號」（Bunga Mas）及瀕海任務艦（Littoral Mission Ship, LMS）「馬來短劍號」（Keris）前往該海域巡邏。

對此，黃宗鼎表示，馬國在南沙油氣探採上保持低姿態，標榜「預防性外交」，對於中國海上騷擾行徑相對隱忍；但是，從2019年底開始，馬國在南海維權轉為強勢。

黃宗鼎表示，馬國的石油公司（馬國國家石油Petronas）早在2006年便遭北京施壓，只不過當時僅透過外交途徑限制其在南海的探勘活動；2011年起，北京藉由海洋監測船、海上民兵及海警船的衝突對峙模式，來干預南海沿岸國家的油氣開發工作；2013年起，中國海警更經常性地出沒於北／南康暗沙。

黃宗鼎指出，中國海警南海分局所屬船艦，頻繁活動於海南基地、南海西南緣及永暑礁補給點之間的三角區域，常以各項行動包括：護衛中國漁船及「海洋地質八號」探勘船、來回騷擾Petronas、Sapura Energy等馬國企業在「待劃界區域」及北／南康暗沙區域的探勘作業，以及交相監控馬國探勘區、印尼專屬經濟區及鄰近越南的萬安灘水域。

黃宗鼎認為，馬國已釋出了「不再向中國引進瀕海任務艦的訊息」。他分析指出，LMS「馬來短劍號」甫於2020年初服役，是按2017年中馬首次船艦軍售合約第一艘交付給吉隆坡的巡邏艦，頗具象徵意義，甚至促使中共解放軍潛艦得以靠泊馬國沙巴州之實邦加（Sepanggar）港。

黃宗鼎表示，馬國組建LMS艦隊的目的，原在打擊蘇祿海盜及人道救援，而今吉隆坡打破特定武器之輸入國不用以對付輸出國的常情，將北京售予的LMS用於對抗中國的海警船，一定程度釋出馬國不再向中國購置其他船艦的訊息。

黃宗鼎強調，馬國在2016年向中國訂購LMS之初，即表示該艦價廉乃建案之主要理由，並擬向中國購買18艘LMS。在此基礎上，原先馬國尚且要求中國將首購4艘巡邏艦中的最後兩艘，交由馬國莫實得海軍造船廠（Boustead Naval Shipyard）合建。但是，考量壓低成本，馬國新政府於2019年初提出修約，決定將4艦全數委由中國製造。

不過，2020年9月，馬國宣示將由包括荷蘭達門（Damen Shipyards）、美國捷船（Swiftships）及德國法斯摩（Fassmer）等外商設計新一批的巡邏艦。

黃宗鼎，認為馬國捨棄北京價廉的LMS，決以高價購置歐美巡邏艦，乃至於以中系LMS對抗中國海警的舉措，都在在說明馬國在南海爭端上對中態度已有所修正。