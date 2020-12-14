國防院：美軍售台「野戰資訊通信系統」　強化戰場通信存活率

▲陸軍已完成7個打擊旅及1個地區指揮部，合計23個「聯兵營」的編組。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

美國國防安全合作署（DSCA）日前宣布，售台「野戰資訊通信系統」（FieldInformation Communications System, FICS）。對此，國防安全研究院指出，在戰術網路現代化、裝備、人力簡化趨勢下，此系統能提高戰場通信存活率。

本次美方售台「野戰資訊通信系統」，包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。

對此，國防安全研究院網路安全與決策推演研究所研究員杜貞儀指出，陸軍於1996年接裝之「陸區」系統，主合約商為美國通用動力公司（General Dynamic），由機動通訊車組構成，以此建構各作戰區野戰網路通聯，不僅曾於1999年「九二一」大地震赴災區支援，也陸續進行升級。

杜貞儀表示，此「野戰資訊通信系統」核心架構應已推進至全IP網路（All-IP network），並擴大無線傳輸頻寬，整合語音、數據、圖像及視訊，以單一網路架構支援多重服務，同步傳遞，達成全數位化指管作業。

▲國軍單兵的射擊評鑑。（資料照／軍聞社）



杜貞儀說，近年美陸軍積極進行戰術網路現代化，新通訊裝備規劃以縮短遠征佈署野戰開設時間為基本要求，精簡機動車組，單位內以更少裝備及人力達成同等，甚至更佳的通信效能，不僅提高機動性，也降低後勤維保負擔，並配合進行軍士官專長轉型與編制調整。

杜貞儀表示，美軍戰術網路現代化方向，主要是基於遠征作戰情境，但在台海作戰場景下，為因應作戰形態快速轉變，也有相近需求，所以「野戰資訊通信系統」的設計、規劃與後續佈署，推測應秉持相似原則進行，以有效提高戰場通信存活率。

對於近期各項軍售案，杜貞儀表示，100座魚叉飛彈岸置防禦系統（HCDS）、11座「海馬斯」高機動砲兵火箭系統（HIMARS）等。他認為，已賦予國軍陸基水面、地面制壓能力，若要有效分配目標，發揮聯合火力打擊的最大作戰效益，則有賴指管通情系統整合。

杜貞儀認為，「野戰資訊通信系統」構成機動通信骨幹後，與其接續之作戰區下各級野戰部隊通信裝備，相同需求若能以三軍整合、結合建案方向進行，應能就有限資源發揮最大效益，進而強化聯合戰力。

▼CM11戰車射擊105戰車砲，摧毀假想敵武器及陣地。（資料照／軍聞社）

