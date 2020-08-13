馬英九「首戰即終戰」　出處居然是國防院的評估報告

特約記者／吳思賢報導

前總統馬英九10日指出，中共的攻台戰略就是「首戰即終戰」，台灣根本沒機會等美軍支援。這句話引發民進黨強烈批評，指責前總統不但為匪宣傳，而且傷害國軍士氣。

一位不願意具名的軍事研究專家指出，兩岸如果發生衝突，對岸的戰略是「首戰即終戰」，這句話早在2018年12月14日就有媒體報導，而且報導者還是美國政府出資成立的美國之音。

值得注意的是，美國之音報導是引述我國國防部所資助的「國防安全研究院」在2018年12月 13日發表的一份「2018 中共政軍發展評估報告」。美國之音的報導指出：中國目前的戰略是「強調首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定」。

國防安全研究院的全名是財團法人國防安全研究院，現任董事長霍守業曾任參謀總長，現任執行長林成蔚博士曾任民進黨國際部主任。前述的研究報告全文還可以在國防安全研究院的官網下載，下載的網址為：https://indsr.org.tw/Download/中共政軍發展評估報告.pdf。

美國之音2018年引述國防部資助的「國防安全研究院」的研究報告強調對岸攻台的戰略是「首戰即決戰」，不過從點閱率來看，在當時似乎沒有太多人在意。民進黨政府執政下國防部附屬研究機構的研究意見，時隔一年半被馬前總統重述之後，竟意外成為焦點話題。

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