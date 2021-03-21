是否提藻礁公投對案？　蘇貞昌：公投是人民權利

▲蘇貞昌表示，政府跟桃園市，都非常努力，保護藻礁。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長蘇貞昌21日由桃園市長鄭文燦陪同，參訪桃園區和頌住宿長照機構，針對桃園藻礁是否可能提出公投的對案表示，公投是人民的權利，政府都尊重。現在政府的所作所為，也都是為人民的權利。蘇強調，政府所有的努力，不但會維持穩定供電，也會保護生態環境，籲請大家共同體諒。

▲桃園藻礁。（圖／資料照）

蘇貞昌院長說，桃園的藻礁，我們用盡全力保護，把當時馬政府原圈定的232公頃，緊縮剩下十分之一、23公頃，而且都沒有再侵害到藻礁，現在的作業也都用最好的技術，在18年前，馬政府所已經填地的既有上面，不會去傷害到藻礁。政府跟桃園市，都非常努力，保護這被劃出不在裡面的原來的十分之九，而且大家那天也看到立法委員去現場看，藻礁保護很好。

而且政府會用盡所有的方法向國人報告，讓國人知道政府一定要維護人民生活便利，向世界爭取經濟發展，一刻都不能少電力，因此，如何維護穩定供電，又能保護生態環境，政府用盡全力，也希望國人了解，也希望國人一起都能夠了解全部的資料，做最明智的決定。

尤其是，臺灣這幾年的發展，不但民生照顧得很好、防疫做到世界第一，而且我們的經濟成績也是讓世界大大誇讚，現在很多外商也加碼投資臺灣、臺商回臺。科技的發展，像台積電也都被稱為「護國神山」。光缺水，世界都已經很擔心，會不會因為臺灣百年難得一見的大旱，以至於我們的科技產品受阻或減少，以致於影響全世界的供應鏈。

所以如果我們沒有穩定供電，同樣也會讓世界憂心，所以我們政府所有的努力，不但會維持穩定供電，也會保護生態環境，請大家共同體諒。

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