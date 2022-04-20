天道盟大哥「主動」幫小弟討債　上銬凌虐迷昏夫妻檔搜刮310萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，1名自稱天道盟北山會的大哥，意外聽聞小弟被人欠債3百多萬元債務，於是自己將對方夫妻檔騙往台中某民宅內，並將2人綑綁，並持棍棒毆打男子，逼問地址後將2人迷昏，便開著車前往家中搜刮310萬元財物，事後才通知小弟到場，小弟無言「我根本沒有委託啊」。

警方調查，27歲的林姓男子，平時以天道盟北山會大哥自居，2021年7月間聽聞小弟被人積欠3百多萬元債務，竟然私下將欠錢的28歲徐姓夫妻檔約到台中一處民宅，並將2人上銬後持棍棒猛敲徐男。

▲自稱天道盟北山會大哥的林男，替小弟討債，最後才通知小弟到場，讓小道相當無奈。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐男頭部、肢體多處流血受傷，林嫌先搜括徐男身上的10萬元現金，並逼問徐男住家地址，事後下藥將2人迷昏，開著徐男的車前往徐住處，並在現場搜刮310萬財物後離去。林男等人離去前才通知被欠債的小弟到場，小弟無奈表示，「沒有要委託追討對方積欠的財物。」

▲林男自稱天道盟北山會大哥，竟「主動」替小弟討債，將夫妻檔押往台中上銬毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐姓夫妻檔醒來後，自行前往報案。警方展開追查，日前兵分多路逮捕林嫌在內等6人，並起獲30萬元本票、3萬多元的現金，另外還有3長1短的空氣槍。

警方調查發現，林姓嫌犯涉嫌經營賭博網站，除了私設地下期貨之外，甚至還提供賭客下注「貴金屬」每日漲跌，訊後依照強盜、《組織犯罪條例》以及妨害自由、賭博等罪嫌送辦。