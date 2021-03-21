西濱車禍今相驗！殯葬業者「撐黑傘護家屬」…爸媽認屍痛哭

記者白珈陽、李忠憲、莊智勝／台中報導

西濱快速道路台中清水段昨（20日）下午2時許發生重大車禍，一輛混凝土預拌車追撞前方轎車，導致前車瞬間起火，車內根姓少女（17歲）、2歲男童當場殞命，而根姓男子（駕駛，根女伯父，55歲）也當場被火燒成重傷，經送醫搶救後仍於稍早宣告不治死亡。今檢察官會同法醫相驗根女與男童遺體，家屬前往台中火葬場認屍，見到2人時忍不住心碎痛哭。

▲檢察官今前往台中火葬場相驗，殯葬業者撐起黑傘保護家屬隱私。（圖／記者白珈陽攝）

檢方今於台中火葬場進行相驗，家屬到場後難過地走進停屍間，現場殯葬業者為保護家屬隱私，紛紛撐起黑傘遮蔽，氣氛相當哀戚凝重，家屬對於此事也不願受訪，僅由業者代為轉達，遇到這樣的事打擊真的很大、心很痛，盼外界能給予空間，暫時不要打擾。

根女父母在業者的黑傘護送下走進冷凍室認屍，由於火燒車當下根女與外甥逃生不及，被燒得面目全非，父母認屍時見到2人遺體忍不住放聲痛哭，外頭記者聽到哭聲也為之鼻酸；下午時，家屬也重回事發現場進行招魂儀式。今檢警相驗，肇事的林姓司機也有到場，目前確切事故發生原因、肇責歸屬，仍還有待進一步釐清。

▼根女父母走進冷凍室認屍，見到遺體時不住痛哭失聲。（圖／記者白珈陽攝）

▼家屬下午重回現場進行招魂儀式。（圖／記者李忠憲攝）