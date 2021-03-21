　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

西濱2死車禍！倖存伯父大面積燒傷喊「不要救我」　醫：情況惡化中

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台61西濱快速道路北上152K、台中清水段昨（20日）傳出嚴重車禍，一輛混凝土預拌車猛力追撞前方自小客，導致轎車尾部潰縮，且油箱破裂當場起火，釀成2死1重傷慘劇，17歲的根女與2歲的小外甥燒成焦屍，而開車的55歲根姓伯父則是受到嚴重燒燙傷送醫搶救。台中童綜合醫院執行長盧立華今受訪說明根男傷勢，表示情況都在持續惡化中，病人出現腎臟、呼吸道等多重器官衰竭，相當不樂觀。

▲▼西濱死亡車禍，台中童綜合醫院執行長盧立華說明傷者根男情況。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中童綜合醫院執行長盧立華說明根男情況。（圖／記者李忠憲翻攝）

盧立華表示，根男的傷勢都集中在上半身，且有吸入性傷害，情況嚴重，昨到院插管之前，傷者因難以忍受巨大痛苦，曾表達「不要救治」意願；而療程到了今天，狀況仍是不太樂觀，持續在惡化當中。

盧立華說，首先，根男全身有超過70%面積的燒燙傷，傷勢集中在上半身，且有一半以上的面積都是最為嚴重的三度燙傷，不但呼吸道受創，顏面也受到嚴重損害，其痛苦程度不言而喻；再者根男也自知狀況不好，受到如此燒傷對他心理層面來說也是很大的衝擊。

「昨天有積極搶救！」盧立華指出，昨根男到院後，院方有先對雙手手臂進行切開手術，但今觀察，傷者小便持續減少，顯示腎臟功能衰退，且呼吸道情況也不佳，多重器官正在衰竭中，「我想，他狀況真的非常不好。」

▼西濱火燒車車禍導致17歲的根女與2歲小外甥成為焦屍，雙雙殞命。（圖／民眾提供）

▲▼西濱火燒車。（圖／民眾提供）

ET快訊
鮭魚之夢反擊！壽司郎喊告攏係假　親駁YT「黃牛鮭」：再亂講就
全球「最會偷吃」是亞洲這1國！56%認出軌　女比男多
壽司郎要告「張鮭魚之夢」？台中分店回應了
20歲子遭撞亡！警稱「直行車應讓轉彎車」　父下跪控：誤導
西濱2死車禍！倖存伯父喊「不要救我」　醫發病危：狀況非常不好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化阿北跨分隔島穿越馬路...機車撞擊瞬間曝！2人倒地急送醫

西濱火燒車奪2命！預拌車駕駛現身殯儀館　點頭默認「開太快」

高雄婦「家門口堆垃圾山」！環保局告發32次　清潔隊兒勸也沒用

20歲子遭撞亡！警口誤「直行車應讓轉彎車」　父下跪控：誤導大眾

西濱2死車禍！倖存伯父大面積燒傷喊「不要救我」　醫：情況惡化中

沒網購卻收到「潤滑液+那一根」　另類詐騙兩大超商專線助退款

快訊／求救消防分隊畫面曝！高雄男採蜜遭土蜂攻擊休克　下車狂吼救命

宜蘭冬山拉車門怪客！　戴頭套手套把社區所有車「檢查」一遍

夢碎！17歲少女西濱火燒車成焦屍　正準備考廚師證照

現場畫面曝！高雄男深夜持柴刀追砍父　衝突原因有夠瞎

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

彰化阿北跨分隔島穿越馬路...機車撞擊瞬間曝！2人倒地急送醫

西濱火燒車奪2命！預拌車駕駛現身殯儀館　點頭默認「開太快」

高雄婦「家門口堆垃圾山」！環保局告發32次　清潔隊兒勸也沒用

20歲子遭撞亡！警口誤「直行車應讓轉彎車」　父下跪控：誤導大眾

西濱2死車禍！倖存伯父大面積燒傷喊「不要救我」　醫：情況惡化中

沒網購卻收到「潤滑液+那一根」　另類詐騙兩大超商專線助退款

快訊／求救消防分隊畫面曝！高雄男採蜜遭土蜂攻擊休克　下車狂吼救命

宜蘭冬山拉車門怪客！　戴頭套手套把社區所有車「檢查」一遍

夢碎！17歲少女西濱火燒車成焦屍　正準備考廚師證照

現場畫面曝！高雄男深夜持柴刀追砍父　衝突原因有夠瞎

彰化阿北跨分隔島穿越馬路...機車撞擊瞬間曝！2人倒地急送醫

空降新竹？高虹安狂被柯媽讚「優秀」　柯文哲：一步一步來

單親媽忘帶尿布　老師竟「彩色筆塗肚」提醒：媽媽請看聯絡簿！

王竫婷31分領軍逆轉21分落後　佛光季軍戰90比85退文化

王溢正主場開幕先發　豪勁何時登板已敲定

西濱火燒車奪2命！預拌車駕駛現身殯儀館　點頭默認「開太快」

美中會談爆火藥味　蘇貞昌：各國對專制極權作為感到憂心

變清爽了！基隆一信陸橋拆除工程超前完成　21日6時恢復通行

從小被媽媽拋棄！黑豹以為自己是貓　跟羅威拿成為摯友搭肩舔毛

金志洙從國小壞到國中！受害者總出動控：他是暴君　還原性暴力始末

萬華「淫樓」狂下保險套雨！賞圖選妃無限次　警攻堅鶯燕驚飛

社會熱門新聞

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

26天2車禍奪走夫、2幼兒、妹妹　19歲小媽媽崩潰

即／台江大道又自撞　駕駛無心跳

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

「短髮裸女」狂敲門！三峽住戶一開嚇壞報警　她吐原因

快訊／子拿刀追出門　父滿身血逃喊救人

苦戀人妻太糾結！大叔打110傾訴　當警面前跳橋

冰塊倒衣服！　小資女逼媽下跪磕頭、自甩巴掌

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

20歲嫩妹遭性侵　以為是男友還配合動作

6死車禍後48天…台江大道再傳「死亡自撞」

更多熱門

相關新聞

26天2車禍奪走夫、2幼兒、妹妹　19歲小媽媽崩潰

26天2車禍奪走夫、2幼兒、妹妹　19歲小媽媽崩潰

西濱快速道路台中清水路段今天發生火燒車釀成2死1重傷，死者根女的姊姊上個月才發生車禍失去先生及4個月大幼子，今天又痛失妹妹及大兒子，讓仍住院的根女情緒崩潰哀痛不已。

電動車逆向擦撞騎士！下秒直接輾人

電動車逆向擦撞騎士！下秒直接輾人

女醫車禍噴飛！CPR「心跳變一條線」　夫忍淚求：請停下

女醫車禍噴飛！CPR「心跳變一條線」　夫忍淚求：請停下

西濱目擊者爆料　肇事男只顧通話

西濱目擊者爆料　肇事男只顧通話

西濱追撞火燒車　肇事者：對方「急剎停住」

西濱追撞火燒車　肇事者：對方「急剎停住」

關鍵字：

西濱火燒車車禍

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

碩士女月薪28K　網：書白讀了

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面