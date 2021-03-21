西濱2死車禍！倖存伯父大面積燒傷喊「不要救我」　醫：情況惡化中

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台61西濱快速道路北上152K、台中清水段昨（20日）傳出嚴重車禍，一輛混凝土預拌車猛力追撞前方自小客，導致轎車尾部潰縮，且油箱破裂當場起火，釀成2死1重傷慘劇，17歲的根女與2歲的小外甥燒成焦屍，而開車的55歲根姓伯父則是受到嚴重燒燙傷送醫搶救。台中童綜合醫院執行長盧立華今受訪說明根男傷勢，表示情況都在持續惡化中，病人出現腎臟、呼吸道等多重器官衰竭，相當不樂觀。

▲台中童綜合醫院執行長盧立華說明根男情況。（圖／記者李忠憲翻攝）

盧立華表示，根男的傷勢都集中在上半身，且有吸入性傷害，情況嚴重，昨到院插管之前，傷者因難以忍受巨大痛苦，曾表達「不要救治」意願；而療程到了今天，狀況仍是不太樂觀，持續在惡化當中。

盧立華說，首先，根男全身有超過70%面積的燒燙傷，傷勢集中在上半身，且有一半以上的面積都是最為嚴重的三度燙傷，不但呼吸道受創，顏面也受到嚴重損害，其痛苦程度不言而喻；再者根男也自知狀況不好，受到如此燒傷對他心理層面來說也是很大的衝擊。

「昨天有積極搶救！」盧立華指出，昨根男到院後，院方有先對雙手手臂進行切開手術，但今觀察，傷者小便持續減少，顯示腎臟功能衰退，且呼吸道情況也不佳，多重器官正在衰竭中，「我想，他狀況真的非常不好。」

▼西濱火燒車車禍導致17歲的根女與2歲小外甥成為焦屍，雙雙殞命。（圖／民眾提供）