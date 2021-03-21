搬開家具驚見人孔蓋！她臥房下方暗藏「70年密室」　內部擺設曝光

▲美國加州一名婦女在臥室中發現詭異人孔蓋，竟通往冷戰時期的防空洞。（圖／翻攝TikTok@kitty_girl_california）

記者吳美依／綜合報導

美國加州的珍妮佛（Jennifer Little）某天在臥室裡移動家具，變更擺設位置，卻意外發現地板上出現奇怪人孔蓋，並且通往一間密室，與老公、友人進入一探究竟，才發現這是70年前建造的防空洞，內部有著床鋪、櫥櫃、小便斗、通風設施與食品貯藏室，應有盡有。她將影片分享至TikTok以後，引發網友轟動。

根據影片畫面與《鏡報》報導，一行人從人孔蓋爬下去後，拿著手電筒照明探索。防空洞內一片漆黑，髒亂無比，牆壁斑駁，電線脫落，四處散落著曾有人使用過的物品與器具，其中一面牆壁上出現許多根鐵條，似乎是用來掛勾物品。珍妮佛透露，她差點被巨型蜘蛛給嚇壞。

珍妮佛與丈夫起初認為，這是二戰時期的防空洞，之後卻發現，這棟房屋1951年才落成。他們因此推測，前屋主可能擔憂冷戰引發核武戰爭，因此在家裡打造一處避難所。她指出，「這在當時很正常，人們擔心加州海岸被核彈攻擊，尤其加州中部，因為那裡太容易成為攻擊目標了」。

探索防空洞的一系列影片吸引數百萬次觀看。許多網友為之驚艷，留言表示還想要看更多細節與後續發展，「這實在是太酷了，所有東西都被保存下來，只是有點灰塵，你們應該重新整修一下」。但也有人表示，防空洞內的氣氛讓他們感到毛骨悚然，「我的幽閉恐懼症發作程度飆升到頂點」。

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