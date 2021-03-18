美日將模擬釣魚台「突發事件」聯合軍演　陸海空三軍全出動

▲美日達成共識，將在釣魚台舉行聯合軍演。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

美日防長16日在東京達成協議，日本自衛隊與美軍將模擬釣魚台（日稱尖閣諸島）突發事件，舉行聯合軍演，並且雙方陸海空三軍都會出動。日媒《日本新聞》聲稱，此次聯合演習旨在遏制「侵入日本領海」的中國。

根據《日本新聞》報導，日本陸上、海上和航空自衛隊，以及美國海軍陸戰隊、陸軍、海軍和空軍都將動員參與聯合軍演，雙方將確認一些任務內容，例如當釣魚台被「入侵」的情況下，相關登陸或收復釣魚台的角色劃分。

報導還提到，日本防衛大臣岸信夫在日美兩國外長與防長「2+2會談」後的聯合記者會上表示，「從威懾的角度來看，重要的是展示美軍和自衛隊共同行動。」

▲美日兩國16日於東京舉行2+2雙邊會談。（圖／路透社）



「2+2會談」雙方還發表共同聲明，批中國不遵守國際秩序，對聯手抗中取得了共識。 中國外交部發言人趙立堅在17日的記者會上表示，美日聯合聲明惡意攻擊中方對外政策、嚴重干涉中國內政、妄圖損害中方利益，中方對此強烈不滿、堅決反對。我們已分別向美日雙方提出嚴正交涉。

日媒《讀賣新聞》在3月初就報導指出，今年2月美軍就想在釣魚台海域進行軍演，但是因為當時天氣惡劣才決定中止。