　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美日將模擬釣魚台「突發事件」聯合軍演　陸海空三軍全出動

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲美日達成共識，將在釣魚台舉行聯合軍演。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美日防長16日在東京達成協議，日本自衛隊與美軍將模擬釣魚台（日稱尖閣諸島）突發事件，舉行聯合軍演，並且雙方陸海空三軍都會出動。日媒《日本新聞》聲稱，此次聯合演習旨在遏制「侵入日本領海」的中國。

根據《日本新聞》報導，日本陸上、海上和航空自衛隊，以及美國海軍陸戰隊、陸軍、海軍和空軍都將動員參與聯合軍演，雙方將確認一些任務內容，例如當釣魚台被「入侵」的情況下，相關登陸或收復釣魚台的角色劃分。

報導還提到，日本防衛大臣岸信夫在日美兩國外長與防長「2+2會談」後的聯合記者會上表示，「從威懾的角度來看，重要的是展示美軍和自衛隊共同行動。」

▲▼美日兩國16日於東京舉行2+2雙邊會談。（圖／路透社）

▲美日兩國16日於東京舉行2+2雙邊會談。（圖／路透社）

「2+2會談」雙方還發表共同聲明，批中國不遵守國際秩序，對聯手抗中取得了共識。 中國外交部發言人趙立堅在17日的記者會上表示，美日聯合聲明惡意攻擊中方對外政策、嚴重干涉中國內政、妄圖損害中方利益，中方對此強烈不滿、堅決反對。我們已分別向美日雙方提出嚴正交涉。

日媒《讀賣新聞》在3月初就報導指出，今年2月美軍就想在釣魚台海域進行軍演，但是因為當時天氣惡劣才決定中止。

ET快訊
輔大鮭魚正妹今「挑戰200盤」　曝下次改名時機
知名建設集團爆家族內鬨　董座涉嫌掏空6.5億
不當「鮭魚」了！北市51人瘋改名　他8小時後改回來
最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74人改名　擠爆壽司郎
快訊／台中驚傳砍人！　35歲男當街遭砍斷手掌

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美日將模擬釣魚台「突發事件」聯合軍演　陸海空三軍全出動

美國批准對台輸出「潛艦紅區裝備」　戰狼發言人回應了

表彰雲南反共救國軍　孤軍奮戰入史冊獲頒紀念章

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

美日將模擬釣魚台「突發事件」聯合軍演　陸海空三軍全出動

美國批准對台輸出「潛艦紅區裝備」　戰狼發言人回應了

表彰雲南反共救國軍　孤軍奮戰入史冊獲頒紀念章

陳玉珍通過設疫苗專案小組監督採購　綠委反對引雙方爭議

別再管鮭魚了！高雄將辦美食嘉年華　國民美食「鹹酥雞」打頭陣

學渣變學霸！鼓山高中唐知謙設計孵蛋器　高師大教授驚呆錄取

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

1分鐘狂吸50升髒空氣！南北空汙警戒「3大地雷時段」千萬別亂跑

跟著台股「走大運」　前10強台股基金有4檔績效破100%

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」　2F跳窗逃生

百坪樂高旗艦店首進台中！　首在台亮相「LOGO托特包」一定要收集

「屋齡超過30年」就不買！　過來人曝關鍵：住55年也好好的

陸推「農林22條」吸台農　邱太三：不了解台灣農業「才不斷加碼」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

軍武熱門新聞

美批准對台輸出「潛艦紅區裝備」趙立堅回應

表彰雲南反共救國軍　國防部頒紀念章

捐內衣救緬甸！　台網急徵5千件

專家：中國怎不派殲-20　飛行員：你懂？

美軍F-22戰機鼻輪故障「仆街」

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

烏克蘭準備武力「收復」頓巴斯地區衝突加劇

美售台F16V　中國反應大的原因曝光了

陸完成整機RCS測試嗆印抓到殲-20

美日將模擬釣魚台「突發事件」聯合軍演

義大利極右派被查獲「空空導彈」

影／解放軍新兵手榴彈「丟到牆反彈」

美將談「避不了一戰說」：陸要先動手　

歐洲海軍對中施加壓力　日專家：嚇阻作用強大

更多熱門

相關新聞

美國務卿、國防部長拜會南韓總統文在寅！

美國務卿、國防部長拜會南韓總統文在寅！

南韓總統文在寅今（18）日下午在青瓦台接見為出席「2+2會談」而訪韓的美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁，除了承諾在韓美同盟的堅定合作基礎下將會持續推動北韓（朝鮮）完成無核化，還表示十分肯定拜登政府上任後力求修復同盟關係。

跳傘失敗　傘兵掛2000m高空

跳傘失敗　傘兵掛2000m高空

即／日正式宣布首都圈解除緊急狀態

即／日正式宣布首都圈解除緊急狀態

渡邊扮「奧林PIG」提案總監道歉請辭

渡邊扮「奧林PIG」提案總監道歉請辭

台男走私600kg毒品遭逮　日判無期徒刑

台男走私600kg毒品遭逮　日判無期徒刑

關鍵字：

釣魚台尖閣諸島日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面