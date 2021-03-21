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社會 社會焦點 保障人權

超車撞飛女騎士‥她頭部重創「無行為能力」！新竹男下場慘爆

▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲林姓男子開車撞飛女騎士，造成對方昏迷無行為能力，法官判刑6個月。（示意圖／取自pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹林姓男子開車行經力行三路與園區二路口轉彎處附近時，卻貿然超車，當場撞上一名張姓女騎士，導致張女頭部重創陷入昏迷、無行為能力，林男事後也向警方坦承肇事，全案被檢方依法起訴。新竹地院日前審結，林男被依過失傷害致人重傷罪判刑6個月，得易科罰金18萬元。

判決書指出，林男2019年8月4日傍晚開車外出，而他因行駛在「慢」字及右彎指向線的分向限制線路段，若是想要超車，但沒有注意車前狀況、保持與想要超越車輛的距離間隔，則可能會與前車發生碰撞，但他卻貿然的直接超車，當場就與張女發生碰撞。

張女當時倒地後，頭部重擊地面，導致她頭部外傷併顱內出血、延遲性腦出血，意識昏迷、無行為能力。當時警方獲報到場，林男也立刻坦承肇事，而事後被依法送辦，也遭檢方起訴。

法院審理後認為，林男肇事所造成的損害甚高，雖然曾請求保險公司從優給付保險金賠償給張女，卻因為個人賠償能力有限，以及雙方對於賠償金額認知有些差距，因此未能達成和解，但考量他坦承過失，且無前科，法官最終依過失傷害致人重傷罪判刑6個月，得易科罰金18萬元。

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