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喝醉遭2男性侵！20歲妹以為「男友求歡」配合呻吟　驗DNA崩潰

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲20歲嫩妹遭2男性侵，由於喝醉了，還以為是男友求愛，配合呻吟、動作。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市20歲的女子小美（化名）去年到夜店狂歡，認識了4名男子，沒想到因為喝了太多，被4人帶回家，遭到性侵得逞。檢警調查過後，依照趁機性交罪，起訴其中2名男子，全案正在偵辦當中。

小美2020年8月與朋友到信義區夜店狂歡，認識了潘姓男子、鍾姓男子、林姓男子、巫姓男子等共4人，雙方玩得十分開心。

由於小美的男友會來接人，好友於是先行離開，這時潘男出面提議，可以先到他家休息，順便等小美的男友來接人，5人因此一同回到潘男住處。

▼20歲嫩妹遭2男性侵，以為男友求愛，還配合動作、呻吟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

潘男到家以後，直接睡死，鍾男則在旁邊休息，沒想到林男、巫男看見小美同樣不勝酒力，竟然出手脫光小美的衣服，接著前後夾擊。小美當時已經喝醉，以為是男友在求歡，還相當配合，不斷發出聲響。

一旁的鍾男看見狀況，嚇得不知道該怎麼辦，打電話向朋友求救，接著立刻離開現場。小美清醒後，發現自己遭到性侵，立刻前往警局報案。

林男、巫男到案後，一開始否認犯行。不過，檢警在小美的衣服上驗出2人的DNA，依照趁機性交罪，將2人起訴，全案目前仍在偵辦當中。

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