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社會 社會焦點 保障人權

軟爛男向母討錢不成　性侵傳播妹洩憤　還逼迫女方轉帳2萬給他花

▲▼軟爛男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲軟爛男遊手好閒，成天跟母親討錢花用，母親不給，他竟然對傳播妹下手，逼迫口交再轉帳2萬元給他花。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

算什麼男人！北部一名32歲肥禿啃老男，數月前跟老母親討錢不成竟嗆聲，「不給我錢？我就去搶！」接著跑出門，他先打電話叫傳播妹到摩鐵，然後掏出瓦斯槍、開山刀等武器逼女方口交，再洗劫財物，還要女方轉2萬元給他花！狡猾的男子為了規避查緝，還要傳播妹跟他假裝情侶坐小黃離開。

生活在單親家庭的曾姓啃老男排行老二，由母親一手帶大，個性軟爛吃不了苦，只要沒錢就跟母親要，把自己養到白白胖胖。前幾個月再次跟母親伸手遭拒，他竟如孩子般任性說，「不給我錢？那我就去搶！讓妳丟臉！哼！」接著離開了家。

▲▼軟爛男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲曾男犯案時所用的瓦斯槍跟開山刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

曾男摸摸自己的口袋，發現還剩2千元，他動起歪腦筋盤算，怎麼樣搶劫風險比較小，後來目標鎖定在傳播妹。曾男先去買瓦斯槍跟開山刀，再跑去摩鐵就定位後，然後打電話把傳播妹叫來。

外型姣好的24歲傳播妹一進門差點嚇死！看到僅穿一件內褲的曾男，雙手分別持刀、槍揮舞，傳播妹軟腿下跪哭花了妝，請求曾男放她走，在生活中總是一條魯蛇的曾男瞬間充滿成就感，覺得自己好霸氣，接著要求傳播妹把衣服脫光幫他洗澡並口交，還把精液射進她的嘴裡，傳播妹深感噁心，趕緊吐在毛巾上。

性慾滿足的曾男還沒完，逼傳播妹交出所有財物，並用手機轉帳2萬元給他花用，最後再要求傳播妹跟他假扮情侶一起坐計程車離開摩鐵，想藉此避免警方查緝。當曾男下車興沖沖離去，傳播妹爆哭，並向小黃司機表示自己遭強盜又性侵！

警方獲報後循線將人逮捕，曾男辯稱，帶瓦斯槍跟開山刀是跟傳播妹鬧著玩的，至於逼迫轉帳的錢，曾男解釋，「只是借來花，我沒恐嚇她，之後會還的」，全案警方依強盜、妨害性自主移送法辦。

▼男子犯案時穿的衣服。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼警方在男子身商搜出做案時穿的衣服。（圖／記者陳雕文翻攝）

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