訪台行程遭中國施壓取消！　法參議員：法台關係「無需北京同意」

▲ 中國駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席李察（圖），要求他取消正在組織的國會訪台團，李察對此表示將不會改變行程。（圖／翻攝自維基百科）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電

中國駐法大使盧沙野要求法國參議院友台小組主席李察取消國會訪台團事件持續延燒。法國政治週刊「瑪麗安娜」昨天刊登李察專訪，李察表示，法國與台灣的關係無需經北京同意。

盧沙野2月中致函執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察（Alain Richard），要求他取消正在籌組的國會訪台團。中國大使施壓議員的舉動在法國政界、學界引發譁然。

「瑪麗安娜」（Marianne）記者在報導中詢問李察，中國大使是否第一次發出這樣的信函。

李察表示，這是幾年來第一次收到這樣的信件。「中國使館的訊息呼應北京外交方針，即批評法國組織與台灣之間的所有官方交流，這不是新聞。但現在中國外交官好像覺得放過任何公開反應的機會，都可能會威脅到他們向來的『一個中國』立場。」

對於法國與台灣的官方關係是否需要因為北京而被迫有特殊外交途徑，李察說：「我們與台灣的關係無需經北京同意。台灣在法有代表機構，以『代表處』的形式存在，確保了一切有用且令人愉快的連繫；而且就像在其他大國一樣，我們也在台北有幾乎等同外交地位的法國代表機構。」

至於法國友台小組，李察表示，「是為了在經濟、科技、文化與觀光上，推進非常實質的法台關係」。他強調，「這些都與法國政府的外交綱領完全一致」。

談及中國近日的發言態度，李察認為，法國媒體很清楚看見中國使館這幾個月來言辭「非常好戰」，「有時甚至與相互尊重的原則差距甚遠，這無疑是呼應中國政府的強硬政策」。

李察向法國讀者解釋，台灣2016年政黨輪替後，中國不僅改變官方論調，也中止或破壞之前的合作協議。「因此毫不意外蔡英文女士去年大勝連任，香港人權明顯倒退也有影響。由於北京沒有其他方法讓情況變得對自己有利，只能祭出敵對論述」。

「別忘了中國在2016年之前，是接受台灣以觀察員身分參與世界衛生組織等國際機構的。然而之後就轉為反對，也沒有正式解釋原因。」

在專訪最後，李察表示：「中國領導人對台灣公開的好戰言論，呼應了中國今日透過顯現軍事力量以擴張區域影響力的新戰略，特別是在與許多重要國家的共享海域上。」

李察提醒，勿忘在這擴張戰略上，還有中國企圖用來在亞洲與非洲發展中國家取得主導的「新絲路」。（編輯：馮昭）