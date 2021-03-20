邱太三提兩岸「建設性模糊」　國台辦不買帳：九二共識體現一中

▲陸委會主委邱太三上任後，希望兩岸關係能春暖花開，並提出建設性的模糊概念，取代九二共識。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／北京報導

陸委會主委邱太三18日宣布，恢復陸方商務來台申請，並對兩岸關係發展提出三點呼籲，拋出「建設性的模糊」概念，盼恢復交流。對此，大陸國台辦20日的回應並不買帳，發言人朱鳳蓮強調，「九二共識」是兩岸關係和平發展的「定海神針」，認為民進黨打算繼續玩弄文字遊戲和兩面手法，沒有改善兩岸關係的誠意。

國台辦發言人朱鳳蓮還特別強調，「九二共識」之所以重要，在於其體現了「一個中國原則」，明確界定了兩岸關係的性質，奠定了兩岸平等協商的基礎。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮，回應強調九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮在回應聲明開頭，就不斷闡明基於陸方立場，「九二共識」的重要性。她說，「九二共識」是兩岸有關方面授權商談達成的，其過程和內容均有明確的文件和文字記錄，稱「九二共識」由兩岸雙方確認、具有廣泛民意基礎，是兩岸關係和平發展的「定海神針」。

朱鳳蓮接著說，從1992年以後，兩岸雙方接觸交往都是在「九二共識」基礎上進行的，充分體現了平等協商的精神，何來「不公平、不公道」?

對於邱太三提出所謂「建設性的模糊」，朱鳳蓮說，如果以此否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨當局繼續打算通過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

國台辦聲明最後說，民進黨一方面擺出緩和姿態，一方面繼續與大陸對抗，是根本行不通的，強調只有停止任何謀「獨」挑釁，回到「九二共識」上來，兩岸關係才能和平穩定發展。

▲今年3月閉幕的大陸全國兩會上，國務院總理李克強強調，一個中國原則、九二共識是大陸對台工作不變的大政方針。（圖／翻攝CCTV+）

在此之前，陸委會18日下午主持例行記者會，由主委邱太三親自上陣，宣布恢復陸方商務履約、跨國企業內部調動來台，即日起可提出申請，並就兩岸關係發展，向陸方提出三點呼籲，包括充分理解兩岸制度、價值觀的差異，應是相互尊重、務實對話解決問題，和為開展交流作出相對的努力等。

值得注意的是，在面對陸方屢屢強調的回到「九二共識」政治基礎的議題，以及大陸官媒《央視》提問，台灣方面是否嘗試擬定新的論述時，邱太三強調，九二共識在台灣引發爭議，如果陸方繼續堅持這樣一個政治前提，是不公道，也不切實際的。

因此，邱太三進一步拋出，兩岸是否能找到一個「最大公約數」，有所謂「建設性的模糊」的概念。邱太三說，這需要靠彼此的智慧和態度，蔡總統希望兩岸能朝向一個開放性、建設性的方向交流。

按照陸委會說法，所為建設性模糊，是具有前提的假設性說法，前提就是中共不能強加台灣無法接受的政治框架及對抗舉措，也必須停止針對性軍事威脅，才能為兩岸良性互動關係營造必要條件。

所謂「建設性模糊」，一般泛指由美國前國務卿亨利·季辛吉所發明的用詞，是指在談判中，對敏感而爭議不下的問題，故意使用模稜兩可的措辭，以滿足雙方的談判需求。這種做法有助於談判達成妥協，但也給未來留下爭議伏筆，過去，「九二共識」也曾被認為是一種建設性模糊。

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