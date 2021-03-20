　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

邱太三提兩岸「建設性模糊」　國台辦不買帳：九二共識體現一中

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱太三上任後，希望兩岸關係能春暖花開，並提出建設性的模糊概念，取代九二共識。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／北京報導

陸委會主委邱太三18日宣布，恢復陸方商務來台申請，並對兩岸關係發展提出三點呼籲，拋出「建設性的模糊」概念，盼恢復交流。對此，大陸國台辦20日的回應並不買帳，發言人朱鳳蓮強調，「九二共識」是兩岸關係和平發展的「定海神針」，認為民進黨打算繼續玩弄文字遊戲和兩面手法，沒有改善兩岸關係的誠意。

國台辦發言人朱鳳蓮還特別強調，「九二共識」之所以重要，在於其體現了「一個中國原則」，明確界定了兩岸關係的性質，奠定了兩岸平等協商的基礎。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮，回應強調九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮在回應聲明開頭，就不斷闡明基於陸方立場，「九二共識」的重要性。她說，「九二共識」是兩岸有關方面授權商談達成的，其過程和內容均有明確的文件和文字記錄，稱「九二共識」由兩岸雙方確認、具有廣泛民意基礎，是兩岸關係和平發展的「定海神針」。

朱鳳蓮接著說，從1992年以後，兩岸雙方接觸交往都是在「九二共識」基礎上進行的，充分體現了平等協商的精神，何來「不公平、不公道」?

對於邱太三提出所謂「建設性的模糊」，朱鳳蓮說，如果以此否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨當局繼續打算通過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

國台辦聲明最後說，民進黨一方面擺出緩和姿態，一方面繼續與大陸對抗，是根本行不通的，強調只有停止任何謀「獨」挑釁，回到「九二共識」上來，兩岸關係才能和平穩定發展。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV+）

▲今年3月閉幕的大陸全國兩會上，國務院總理李克強強調，一個中國原則、九二共識是大陸對台工作不變的大政方針。（圖／翻攝CCTV+）

在此之前，陸委會18日下午主持例行記者會，由主委邱太三親自上陣，宣布恢復陸方商務履約、跨國企業內部調動來台，即日起可提出申請，並就兩岸關係發展，向陸方提出三點呼籲，包括充分理解兩岸制度、價值觀的差異，應是相互尊重、務實對話解決問題，和為開展交流作出相對的努力等。

值得注意的是，在面對陸方屢屢強調的回到「九二共識」政治基礎的議題，以及大陸官媒《央視》提問，台灣方面是否嘗試擬定新的論述時，邱太三強調，九二共識在台灣引發爭議，如果陸方繼續堅持這樣一個政治前提，是不公道，也不切實際的。

因此，邱太三進一步拋出，兩岸是否能找到一個「最大公約數」，有所謂「建設性的模糊」的概念。邱太三說，這需要靠彼此的智慧和態度，蔡總統希望兩岸能朝向一個開放性、建設性的方向交流。

按照陸委會說法，所為建設性模糊，是具有前提的假設性說法，前提就是中共不能強加台灣無法接受的政治框架及對抗舉措，也必須停止針對性軍事威脅，才能為兩岸良性互動關係營造必要條件。

所謂「建設性模糊」，一般泛指由美國前國務卿亨利·季辛吉所發明的用詞，是指在談判中，對敏感而爭議不下的問題，故意使用模稜兩可的措辭，以滿足雙方的談判需求。這種做法有助於談判達成妥協，但也給未來留下爭議伏筆，過去，「九二共識」也曾被認為是一種建設性模糊。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞警察」　警連開3槍制止
拜登登機連3摔　慘遭起底「笑川普走下坡有困難」8秒片瘋傳
丫頭和長輩吃飯「放牙籤舉動」全場凍結！ 尪抓狂：為何要那樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童「坐地討抱抱」被媽放生　終於想自己走「就被汽車輾壓！」

遭指新疆存在「種族滅絕」　中方：美國癡迷於製造謊言

民調：近8成民眾支持兩岸對話　63.3%認為大陸不會攻台

邱太三提兩岸「建設性模糊」　國台辦不買帳：九二共識體現一中

中美會晤「角力」台灣問題　楊潔篪：勿突破中方底線

借小三130萬「列還款期限」！渣男分手怒告討錢　一關鍵原因敗訴

中美會談激辯爆火藥味！沈榮欽曝「1關鍵」：習近平在試探拜登

家中大掃除！他「懶得下去」從18樓丟一堆垃圾　路人險被砸

15歲屁孩上酒吧「18天撒百萬」！單親爸見戶頭崩潰：一生積蓄沒了

中美開場爆火藥味！趙立堅：一道開胃菜而已「後面正餐才是重頭戲」

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

警聞「九層塔」香不見鹽酥雞... 1.6億大麻藏飲料店樓上遭攻破！

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

男童「坐地討抱抱」被媽放生　終於想自己走「就被汽車輾壓！」

遭指新疆存在「種族滅絕」　中方：美國癡迷於製造謊言

民調：近8成民眾支持兩岸對話　63.3%認為大陸不會攻台

邱太三提兩岸「建設性模糊」　國台辦不買帳：九二共識體現一中

中美會晤「角力」台灣問題　楊潔篪：勿突破中方底線

借小三130萬「列還款期限」！渣男分手怒告討錢　一關鍵原因敗訴

中美會談激辯爆火藥味！沈榮欽曝「1關鍵」：習近平在試探拜登

家中大掃除！他「懶得下去」從18樓丟一堆垃圾　路人險被砸

15歲屁孩上酒吧「18天撒百萬」！單親爸見戶頭崩潰：一生積蓄沒了

中美開場爆火藥味！趙立堅：一道開胃菜而已「後面正餐才是重頭戲」

331人改名鮭魚搶優惠　柯文哲直呼：社會奇蹟

老大安人最愛名人巷傳交易　名宅頂樓戶轉手估賺3千萬

Q黏肉燥飯＋酥脆銷魂鮮蝦捲！台南虱目魚丸店　綜合湯料多清甜

西班牙通過安樂死合法　總理讚國家更自由！法案估6月生效

評鮭魚之亂　柯文哲狂搖頭：為了吃那個...根本是社會奇蹟

金門深夜槍響！陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞」　警連開3槍制止

41歲孤兒找到生父「竟是美國名嘴」　秒成78億財產唯一繼承人！

連島上軍營都去...熱舞近70場！Brave Girls誠意擄獲韓阿兵哥的心

小資族投資！聯準會寬鬆有助黃金表現　小單位布局不到3千元

LINE 用戶注意！電腦版今年5月底停止支援Windows 7、8 更新

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

大陸熱門新聞

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

凌晨接訂單！司機到場暴怒輾斃客人

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

借小三130萬！渣男分手討錢卻敗訴

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

屁孩上酒吧砸百萬！單親爸領錢崩潰

中美會談火藥味濃！沈榮欽曝「1關鍵」

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

女友病亡！個人帳號突PO圖文：我快樂了　他知真相傻眼

「懶得下去」從18樓亂丟垃圾　網嗆：有病

史上最強陪嫁丫鬟！竟逆襲扶正變皇后

廈門觀音山一架直升機墜海！驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

KIA Carnival無偽裝間諜照露出

KIA Carnival無偽裝間諜照露出

早先於南韓市場推出全新大改款車型的KIA Carnival，在總代理森那美起亞預告下，預計將在今年4月正式登台亮相；隨著時間逐步逼近，日前全新Carnival也以無偽裝之姿為人所捕獲

影片為證！蔡英文2011年挺續建核四

影片為證！蔡英文2011年挺續建核四

趙春山／邱太三的起手式

趙春山／邱太三的起手式

樂高版小熊維尼4／1台灣開賣

樂高版小熊維尼4／1台灣開賣

蔡英文探班高捷貓站長：吃飽了要認真工作

蔡英文探班高捷貓站長：吃飽了要認真工作

關鍵字：

邱太三建設性模糊九二共識建設性的模糊國台辦兩岸一中原則蔡英文台灣大陸北京

讀者迴響

熱門新聞

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

即／金融股拋售　美股重挫300點

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

卓文萱認愛「小6歲鮮肉級男星」！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面