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民調：近8成民眾支持兩岸對話　63.3%認為大陸不會攻台

▲「拜登新局與台海安全」民調公布。（圖／記者魏有德攝）

▲「拜登新局與台海安全」民調公布。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北報導

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今（20）日一同發表「拜登新局與台海安全」民調。民調顯示，有60.9%民眾認為拜登能維持美國的世界地位，僅17.8%認為不能維持。面對兩岸關係，台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，台灣民眾相對樂觀，有63.3%民眾認為大陸不會攻打台灣，高達 77.9%的民眾支持「兩岸能夠開啟對話」。

▲民調顯示，超6成民眾認為美國助台是別有用心。（圖／台灣國際戰略學會提供）

▲民調顯示，超6成民眾認為美國助台是別有用心。（圖／台灣國際戰略學會提供）

這項民調以「台灣人對美國政府態度、對蔡政府的態度及兩岸關係發展」為題進行抽樣調查，成功訪問1080份有效對象。民調顯示，有60.9%民眾認為拜登能維持美國的世界地位，僅有17.8%認為不能維持，台灣人對拜登的執政能力相對看好。

針對台美關係，美國提出會協防台灣、參與國際事務，只有21.3%民眾認為美國是真誠的，有 61.1%認為是別有用心想利用台灣。

就現階段兩岸關係而言，數據顯示，台灣民眾對大陸疫苗抱持不信任態度，有67.0%的人不贊成採購大陸疫苗，僅 24.3%贊成；針對大陸會在6年內攻台的說法，則有63.3%民眾認為大陸不會這麼做，此外，也有高達 77.9%的民眾支持「兩岸能夠開啟對話」 。

▲台灣國際戰略學會理事長王崑義。（圖／記者魏有德攝）

▲台灣國際戰略學會理事長王崑義。（圖／記者魏有德攝）

王崑義表示，民調反映出台灣民眾在兩岸議題上陷入矛盾，「一方面希望兩岸交流、期待和平，另一方面卻對大陸疫苗或對中共不信任，可以看成是另類的兩手策略，在夾縫中求生存。」

「拜登新局與台海安全」民調由山水民意研究股份有限公司執行。民調訪問期間為2021年3月17日至3月18日；共完成1,080份有效樣本數，其中市內電話成功539份、手機電話完成541份。在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.98 個百分點；為使有效樣本符合人口母體結構，依內政部最新人口資料進行地區、性別、年齡層、教育程度加權處理。

民調以全台地區（含離島）年滿二十歲以上民眾為調查訪問對象；採用市內電話搭配手機電話之方式進行訪問，市內電話抽樣從全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加末2碼隨機方式抽出電話，而手機電話抽樣以國家通訊傳播委員會（NCC）公布之各行動電信業者核配之手機字首（5 碼），搭配末5碼亂數隨機撥號。

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