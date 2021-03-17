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基隆警雷厲掃蕩32家賭博電玩　6年查扣2645萬不法賭資

▲基隆警掃蕩32家賭博電玩店 6年查扣2645萬不法賭資。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警雷厲掃蕩32家賭博電玩，6年查扣2645萬不法賭資。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

賭博性電子遊戲機易使人沈迷其中，衍生諸多社會治安，基隆市政府警察局落實市長林右昌取締賭博電玩決心，副市長林永發和副局長林詮峰16日在市務會議後記者會說明，6年來查獲有照電子遊戲場32家，查扣機台2382台，查扣不法賭資達2645餘萬元，警局持續貫徹掃蕩，讓基隆市民安居樂業。

副市長林永發指出，林市長剛上任時發現，賭博電玩對治安有很大的影響，基隆這幾年來在城市治理或景點環境持續改善，大家有目共睹，相對遊客也非常多，城市治安更顯重要，警察局近年用心取締成效非常的好。

▲基隆警掃蕩32家賭博電玩店 6年查扣2645萬不法賭資。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長林永發（左）、基隆警察局副局長林詮峰（右）說明查察賭博電玩取締成果。

基隆警副局長林詮峰表示，市長就任之初，本市列管有照電子遊戲場計77家，依基隆市佔地幅員及人口總數比例，密度遠高於鄰近縣市。在市長領導下，6年來查獲有照電子遊戲場32家，查扣不法賭資達2645餘萬元；截至目前為止列管家數為56家（其中實際營業28家、停業28家），總計減少21家，加計目前停業家數28家，6年來總計實際未營業家數達49家，顯見電子遊戲場家數逐年遞減中，查緝能量大幅增加。

▲基隆警掃蕩32家賭博電玩店 6年查扣2645萬不法賭資。（圖／記者郭世賢翻攝）

林詮峰說，日前經長期布線蒐證，查獲信一路某賭博電子遊戲場，查扣機台及IC板104組、不法賭資達706餘萬元，查扣賭資為歷來之最，並依法移送偵辦。電子遊戲場業者擁有合法執照，卻掛羊頭賣狗肉，合法掩護非法，時有因賭博而致家破人亡情事，影響社會治安甚深。

基隆市警察局表示，取締賭博性電玩存在與治安良窳息息相關，淨化社會治安，是警察責無旁貸的責任；警察局落實林市長取締不法決心，將持續貫徹掃蕩賭博性電玩遏止不法並穩定治安，以讓市民能安居樂業。

▲基隆警掃蕩32家賭博電玩店 6年查扣2645萬不法賭資。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警掃蕩32家賭博電玩店 6年查扣2645萬不法賭資。（圖／記者郭世賢翻攝）

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