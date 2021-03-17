要出道？市場直擊「最新6人女團」大陣仗拍MV　網笑：身家都破億

▲超瞎趴女子團體。（圖／原po授權引用）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友今在台中建國市場直擊，一群打扮嘻哈的「6人女團」前往拍攝MV，畫面引發討論，許多人也立刻聯想到，近日因一首《遊覽車》爆紅的魏秀文，不禁笑回「這一團hen有錢」、「拍遊覽車續集嗎」。

網友在「爆廢1公社」發文直呼，「女團MV拍攝現場。」從畫面中可見，6位阿嬤戴著鴨舌帽、墨鏡，還有一條條粗大的金項鍊，想營造濃濃嘻哈感，一旁則有攝影師掌鏡，幫她們各種取景拍片。

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▲▼一票人在市場內取景拍攝。（圖／原po授權引用）

原po向《ETtoday新聞雲》提到，「當時看到一群打扮時髦的媽媽們經過，後面的攝影人員帶著單眼和三軸穩定器，播放頑童的音樂跳著舞，除了跳舞以外，還拍攝媽媽們日常的買菜影片，整個過程大概3、4個小時左右。」

大陣仗也引來民眾側目，網友們則紛紛笑回，「這應該是壹壹玖」、「這每一個身家都破億」、「看了30分鐘，我還是看不出來是誰」、「遊覽車續集菜市仔嗎」、「歌名會不會叫菜市場」、「阿姨我不想努...我再奮鬥一下」、「遊覽車part2，拖板車」。同時，不少人想到這陣子爆紅的魏秀文，不過據了解，她並不在女團內。

另外，有網友PO出影片分享，多年前在日本大阪也曾掀起一波大媽風潮，當時一群大媽也是到市場、超市取景，以濃厚的大阪腔念rap，狂吸萬人按讚，觀看次數也累積上百萬。