快訊／新營某國中傳食物中毒！疑「水果+牛奶」惹禍　6學生送醫

▲台南新營某國中傳出食物中毒。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市新營區一所國中今午傳出疑似食物中毒事件，警消接獲學校通報，學生喝完水果加牛奶打成的果汁後，感到不舒服，且出現上吐下瀉症狀，目前共有6人送往醫院治療。確切原因目前仍在進一步調查釐清中。

台南市消防局指出，19日中午12時53分許獲報，新營區某所國中發生疑似食物中毒，校內有6名學生身體不適，有嘔吐、腹瀉症狀，立即出動救護車前往，並將6名患者分送柳營奇美醫院、新營醫院治療，目前已經通報衛生局派員調查處理。