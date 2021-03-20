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下課到女老師家個別輔導！　13歲少年7天內「從學生變新郎」

▲▼褓母,家教,教育,教學,小孩。（圖／CFP）

▲一名補習班女老師以教學為由，綁架13歲男學生，並強迫他與自己結婚。（示意圖，非當事人／取自CFP）

記者張寧倢／編譯

印度旁遮普邦（Punjab）一名補習班女老師假藉「課業輔導」之名，向一名13歲的男孩的家長謊稱，男孩必須住在她家一周，沒想到，在這期間女老師竟然強迫這名男孩與她結婚，兩人進行完所有傳統婚禮儀式之後，男孩才得以逃回家中，向父母吐露實情。

根據《今日印度》報導，賈朗達爾（Jalandhar）地區一名補習班女老師聽從一位算命師的指點，必須藉由與「未成年男性」結婚才能擺脫她命格中的厄運，於是女老師便從自己班上的學生下手，選中一名13歲的男孩來當她的「新郎」，並欺騙男孩的家長說要為他進行「個別輔導」，因此男孩必須住在老師家裡一周。

據報導，女老師帶走他之後，立刻將男孩監禁起來，隨後夥同全家人一起強迫男孩與自己結婚，毫不馬虎地遵循印度的各種新婚傳統，待儀式完成後，女老師便砸毀了新娘手鐲，宣稱自己成為「寡婦」，家人們甚至為這名「假新郎」舉辦了所謂的吊唁會。

報導提到，受害男孩一周後終於得以回家，隨即告訴父母自己所遭遇的一切，家長聞言憤怒地前往警局報案。據了解，這名女老師在警局向家長施壓，迫使男孩的家長撤回控訴，雖然現在雙方已達成和解，但當地警方仍在進行深入調查。

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