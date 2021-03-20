美國務卿布林肯回應中國16分鐘批評　拜登：我為他感到驕傲

▲美中外交高層此次會晤是拜登政府上任後首次。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中高層在阿拉斯加會晤，開場即因中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪違反事先的2分鐘約定，發表近20分鐘冗長言論，對此美國國務卿布林肯（Antony Blinken）要求記者留步並做出回應。美國總統拜登回應，對於布林肯此次的表現「感到驕傲」。

布林肯與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage），與楊潔篪和中國外交部長王毅舉行會談，此次是拜登政府上任後中美高層首次會談。

由於會談前美中已有共識在開場每人做2分鐘簡短發言，之後待記者離席後，舉行閉門會談；然而輪到楊潔篪發言時，卻發表長達16分鐘的超時演說，最終開場時間超過1小時，雙方也在鏡頭前發表激烈言論。

楊潔篪批評美國對待非裔人權有問題，應先管好自己再說，並表示中國人民與美國人民一樣，都是「偉大的人民」，並強調只要「中國的制度對中國人民是聰明的」，西方對中國的圍堵便無法奏效。楊再說美國自己就是網攻大國，對新疆、香港、台灣等「中國內部事務」應停止干涉。

▲拜登對布林肯的回應及表現，表示稱許。（圖／路透）

楊潔篪的16分鐘超時演說後，王毅接著進行約4分鐘的發言，隨後記者準備依照既定行程離席時，布林肯請記者稍等，並表示要針對楊的「演說」進行回應。布林肯首先表示自己剛才日本、南韓出訪回國，在這些中國以外的地方所聽見的意見，都與楊說的有所出人，因為他所聽見的大多是歡迎美國重返世界舞台，並與盟邦重新接觸合作，至於對中國官方的行為則多表憂心。

布林肯表示美國知道自己不完美，會犯錯，會受挫，會退步，但在美國的歷史中所做的就是坦承、公開、透明地面對這些挑戰，而非試圖忽略他們，也不是想假裝問題不存在，或將它們隱藏起來，儘管有時痛苦，有時不堪，「但每一次我們這個國家都變得更強、更好、更團結。」

美國總統拜登接受訪問時被問及關於此次會談的表現，他回應「我對國務卿感到驕傲」。白宮方面指出，拜登明白美中關係將會處處競爭，但仍對在互利情況下合作有相當期望。