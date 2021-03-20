美中罕見面對面互轟　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

▲美中高層於阿拉斯加會晤。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

美中高層昨天展開總統拜登任內首次會晤，卻罕見在鏡頭前針鋒相對。華盛頓郵報報導指出，這是拜登政府首次領教到中國「戰狼外交」作風，也打破任何美中關係可能重置的幻想。

美中雙方昨天分別在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅帶隊下，一行人前往阿拉斯加安克拉治市（Anchorage），為為期2天的美中外交高層會晤揭開序幕。

原先預期僅是雙方照本宣科、朗讀制式聲明的簡短開幕儀式，卻疑似因為美中關係近年全面交惡下雙方「積怨已深」，最後演變成長達1小時的美中高層互批大會。

布林肯開頭就關切新疆、香港、台灣、網路攻擊及經濟脅迫等議題，楊潔篪則反勸美方先顧好自己國內屠殺非裔等人權問題，並指美國才是「網攻冠軍」。王毅也抨擊美方在會談前夕為香港對中國發動新制裁的舉動，「不是正常的待客之道」。

美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導指出，這是拜登政府首次領教中國「戰狼外交」。這場美中會晤算是高階外交會談，卻毫無外交禮節與手腕可言，打破任何美中關係可能在經歷川普政府強硬政策後重置（reset）的幻想。

報導也表示，中國外交官員在昨天會談上，作風比他們在川普任內出席任何公開會談還來得強勢，讓兩邊人士擔心起美中關係狀況。

「戰狼」一詞出自2015年一部中國愛國電影「戰狼」。爾後因為中國外交部發言人趙立堅時常在推特（Twitter）發表引戰言論，與批評中國的外國人士唇槍舌戰，不少中國外交官相繼跟風，讓「戰狼」變成中國外交官的代名詞。

報導指出，與川普政府的衝突，尤其在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情上，讓中方言詞更為激烈。川普政府對疫情起源提出相關理論後，趙立堅反控病毒可能是由美國軍人帶到中國武漢。

報導分析表示，趙立堅在推特上的措舉，其實反映出中國大範圍改變與世界往來的方式。報導舉例，去年夏天，王毅曾警告捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）若訪問台灣，將「付出深重代價」，被歐洲國家視為挑明的威脅。

此外，報導說，中國「戰狼們」近來也不停對民主國家面臨的挑戰加油添醋，尤其是美國，種種因素才造就昨天會談局面。

美中此次會晤共進行3輪會談，18日下午、晚上各一場，19日上午再一場。

談到美中昨天激烈交鋒，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天在媒體簡報會上以「誇大的外交演出」形容中方表現，並指相關言行應是為了國內觀眾。但她強調，美方不會讓類似戲劇表演擾亂他們此行目標。