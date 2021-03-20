　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中罕見面對面互轟　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

▲▼美中阿拉斯加高層會談。（圖／路透）

美中高層於阿拉斯加會晤。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

美中高層昨天展開總統拜登任內首次會晤，卻罕見在鏡頭前針鋒相對。華盛頓郵報報導指出，這是拜登政府首次領教到中國「戰狼外交」作風，也打破任何美中關係可能重置的幻想。

美中雙方昨天分別在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅帶隊下，一行人前往阿拉斯加安克拉治市（Anchorage），為為期2天的美中外交高層會晤揭開序幕。

原先預期僅是雙方照本宣科、朗讀制式聲明的簡短開幕儀式，卻疑似因為美中關係近年全面交惡下雙方「積怨已深」，最後演變成長達1小時的美中高層互批大會。

布林肯開頭就關切新疆、香港、台灣、網路攻擊及經濟脅迫等議題，楊潔篪則反勸美方先顧好自己國內屠殺非裔等人權問題，並指美國才是「網攻冠軍」。王毅也抨擊美方在會談前夕為香港對中國發動新制裁的舉動，「不是正常的待客之道」。

美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導指出，這是拜登政府首次領教中國「戰狼外交」。這場美中會晤算是高階外交會談，卻毫無外交禮節與手腕可言，打破任何美中關係可能在經歷川普政府強硬政策後重置（reset）的幻想。

報導也表示，中國外交官員在昨天會談上，作風比他們在川普任內出席任何公開會談還來得強勢，讓兩邊人士擔心起美中關係狀況。

「戰狼」一詞出自2015年一部中國愛國電影「戰狼」。爾後因為中國外交部發言人趙立堅時常在推特（Twitter）發表引戰言論，與批評中國的外國人士唇槍舌戰，不少中國外交官相繼跟風，讓「戰狼」變成中國外交官的代名詞。

報導指出，與川普政府的衝突，尤其在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情上，讓中方言詞更為激烈。川普政府對疫情起源提出相關理論後，趙立堅反控病毒可能是由美國軍人帶到中國武漢。

報導分析表示，趙立堅在推特上的措舉，其實反映出中國大範圍改變與世界往來的方式。報導舉例，去年夏天，王毅曾警告捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）若訪問台灣，將「付出深重代價」，被歐洲國家視為挑明的威脅。

此外，報導說，中國「戰狼們」近來也不停對民主國家面臨的挑戰加油添醋，尤其是美國，種種因素才造就昨天會談局面。

美中此次會晤共進行3輪會談，18日下午、晚上各一場，19日上午再一場。

談到美中昨天激烈交鋒，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天在媒體簡報會上以「誇大的外交演出」形容中方表現，並指相關言行應是為了國內觀眾。但她強調，美方不會讓類似戲劇表演擾亂他們此行目標。

ET快訊
鮭魚之亂還有續集！　日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃
恭喜！百萬人氣鼓手羅小白生了　雙魚女兒「允寶」萌照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中會談落幕「未發表聯合聲明」　白宮國安顧問：艱難而直接

孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

美國務卿布林肯回應中國16分鐘批評　拜登：我為他感到驕傲

銀行股遭拋售！美股道瓊收跌234點　科技股轉強反彈

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名！蟬聯「東亞最幸福」

美中罕見面對面互轟　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

實戰30cm黑人是真的！大槻響自曝「被頂到肺」：眼前突然一片空白

路透社統計：歐洲地區染疫致死人數逾100萬　第三波感染再起

拜登連續3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」　右手緊抓扶手

WHO支持注射AZ疫苗：正面效應大過風險性

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

警聞「九層塔」香不見鹽酥雞... 1.6億大麻藏飲料店樓上遭攻破！

6亞裔遭槍殺！《艾蜜莉在巴黎》Mindy爆哭　「我也很有罪惡感」莉莉柯林斯心疼

美中會談落幕「未發表聯合聲明」　白宮國安顧問：艱難而直接

孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

美國務卿布林肯回應中國16分鐘批評　拜登：我為他感到驕傲

銀行股遭拋售！美股道瓊收跌234點　科技股轉強反彈

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名！蟬聯「東亞最幸福」

美中罕見面對面互轟　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

實戰30cm黑人是真的！大槻響自曝「被頂到肺」：眼前突然一片空白

路透社統計：歐洲地區染疫致死人數逾100萬　第三波感染再起

拜登連續3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」　右手緊抓扶手

WHO支持注射AZ疫苗：正面效應大過風險性

快訊／三重銀樓2000萬搶案　3匪羈押禁見

美中會談落幕「未發表聯合聲明」　白宮國安顧問：艱難而直接

吳夢夢拍SWAG收入大公開！低到網友傻眼：賣成這樣很慘

水原希子洞洞裝比泫雅還狂！正面根本快曝光　還全裸出鏡藝術展

「心痛得要死」真的有這病　醫揭「心碎症候群病因」

富邦VIX爆下市！淨值再創新低觸及「警戒線」　最後日期曝光

卓文萱認愛「小6歲鮮肉級男星」！　祕密交往1年鬆口想結婚

鮭魚之亂還有續集！　日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃

孕婦懷胎8月遭「剖腹搶嬰」！　22歲女殺人魔：為了有孩子不計代價

AV女優罵髒話爆紅！自曝被劈腿後「轉性愛女人」　沒片拍整天喊窮

田裡蹦出超美Tiffany藍神祕蛋！台東青農追查：花嘴鴨又亂棄嬰

國際熱門新聞

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

美槍擊8死　警發言人同情槍手惹議

美國防部長：美軍今晚就能作戰

美太空軍：氣象衛星爆炸碎成16塊

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

美中針鋒相對　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

拜登連3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

少年被推泳池昏死　惡友拍影不救

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名

銀行股遭拋售！美股道瓊收跌234點　科技股轉強反彈

更多熱門

相關新聞

拜登連3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」

拜登連3次絆倒！搭空軍一號登階梯「突消失」

美國總統拜登今天搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問前，登梯時腳步不穩，失足絆倒數次，不過白宮後來表示，總統狀況良好無礙。

印總理會晤美防長　強化美印國防戰略夥伴關係

印總理會晤美防長　強化美印國防戰略夥伴關係

美中2+2會談　各懷鬼胎目標不同

美中2+2會談　各懷鬼胎目標不同

台海戰不戰？由中美決定！

台海戰不戰？由中美決定！

美中2+2會談　2點爭執最嚴重

美中2+2會談　2點爭執最嚴重

關鍵字：

美國中國拜登戰狼

讀者迴響

熱門新聞

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

臉書網頁版凌晨當機

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

即／金融股拋售　美股重挫300點

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

糊塗媽門外急喊小黑　回家遭鄙視

不倫也要保護福原愛！

玄彬13天前約會孫藝真！　見面行程閃爆

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面