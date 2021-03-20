去年國道52死！高公局曝「致死關鍵」　死亡事件有4成都這類違規

▲據統計，國道事故中有4成是因未繫安全帶釀死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李宜秦／台北報導

國道行車速度快，事故死亡傷害也較一般道路嚴重。交通部高速公路局統計，去年國道交通事故共造成52人死亡，其中未繫安全帶致死事故佔比4成之多，釀成22人死亡。自撞事故則佔比3成，造成18人死亡。高公局提醒，未繫安全帶最高可罰6000元。

高公局統計，去年國道發生人員死亡事故(A1)共有46件，造成52人死亡，其中有18件為未繫安全帶致死事故，造成22人死亡，分別佔全年A1事故件數及死亡人數之4成左右。

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另自撞事故(翻車、撞路樹、撞護欄及衝出路外)共有15件，造成18人死亡，佔全年A1事故件數及死亡人數之3成左右，且多數發生在深夜至清晨時段。

▲國道車輛行駛速度快，因此事故也容易造成重大事故。（圖／記者唐詠絮翻攝）

高公局表示，行駛國道未繫安全帶，發生事故之致死率，是繫安全帶的3.6倍；另造成自撞事故的原因，主要為超速失控及未注意車前狀態造成，且致死原因多為未繫安全帶拋飛車外。

高公局舉例，今年1月12日國道1號北上168.5公里處，1名自小客車駕駛因超車不當自撞護欄，後座1名乘客因未繫安全帶，被拋出車外致死；反之，去年7月14日國道1號134.8公里處，1名自小客車駕駛分心自撞聯結車翻覆，但因繫妥安全帶而僅受輕傷。

高公局提醒，民眾應培養良好習慣，不論駕駛或前後座乘客，上車應立即正確繫上安全帶，未繫安全帶可依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，罰鍰新臺幣3,000到6,000元。