▲無辜的川普蠟像淪為人們出氣的對象。圖為今年3月2日時,墨西哥總統歐布拉多(右)跟墨西哥市蠟像館內的川普蠟像合影。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

《國會山報》周四(18日)報導,美國德州聖安東尼奧市中心的一家蠟像館最近將美國前總 統川普的蠟像移走,原因是該座蠟像反一用遭到遊客破壞。

報導指出,該蠟像館把川普蠟像撤下後,已把它搬進到倉庫裡。館方母公司「雷普利娛樂」(Ripley's Believe It or Not!)的地區經理史都華表示,蠟像臉上的抓痕尤其厲害。

他說:「當蠟像的本尊是一個高度爭議性的人物時,攻擊蠟像的事件豪難免發生。」他同時表示,在新任總統拜登的蠟像加入展品輪替之前,這位前總統的蠟像很可能不會重返展廳。不過,目前佛羅里達州奧蘭多仍在生產這款蠟像。

報導提到,自從1月6日爆發國會騷亂後,川普離任時的支持率創歷史新低。《經濟學人》2月時的一項民調顯示,川普被評為「美國歷史上最糟糕的總統」。