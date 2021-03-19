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壽司郎醬包成「免費馬賽克」！黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

記者莊智勝／台中報導

中國醫藥大學中醫系張姓男大生為了壽司店促銷活動，跟上潮流改名「張鮭魚之夢」，還一度因誤以為改不回名字而啜泣，一舉登上新聞版面成為關注焦點；但在張男爆紅後，中國醫同學卻輪番在Dcard、PTT上爆料黑歷史，稱張男在學校被戲稱「系核」，特點就是貪小便宜又愛說謊。對於爆料內容，張男極力否認。

▲張鮭魚之夢提約訪條件，請吃大餐才同意拍照，還回傳自拍照。（圖／張鮭魚之夢提供）

▲張男在記者敲訪時傳來證件照驗明正身，但細看卻發現，壽司郎山葵醬料包竟被他A回家成了「免費馬賽克」。（圖／張鮭魚之夢提供）

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張鮭魚之夢強調，同學都是羨慕他上電視，因此對於不實爆覺得很委屈，並一再強調：「爆料上的事情都不是事實....沒這回事....。」

新聞曝光後，釣出大批中國醫同學輪番爆料其黑歷史，其中最精彩事蹟有3項，包括上課找手機、凹5顆高麗菜、和火鍋店空燒鍋子，同學更表示張男在系上被稱為「系核」，特點就是貪小便宜、愛說謊。

一名中國醫男學生表示，記得之前上生化課時，張同學就坐第一排，忽然手機鈴聲大響，只見他在座位上猛找就是找不到，「大概過了2、30秒……才發現在口袋。」此事瞬間讓張在班上一舉成名，從此大家都叫他「電話哥」。

一名中國醫女學生回憶，張同學有次到她打工的餐廳吃飯，店家有提供免費續加高麗菜服務，沒想到張就點了份最便宜的餐，開始猛吃高麗菜，續了又續，「吃掉5顆高麗菜」！此外，他還要求老闆免費提供插座，一路從開店坐到閉店還不願意走，宣稱是書還沒念完。

「超級無敵傻眼，超扯！」另一名中國醫男學生指，張同學有個壞習慣，在火鍋店用餐結束後總是不把火關閉，只顧著吃冰淇淋，「直到鍋子燒焦為止，根本就是找人麻煩！」

此外，當《ETtoday新聞雲》記者私訊鮭魚之夢敲訪時還發生小插曲，張男為了證明是本人，先拍下身分證回傳，但仔細一看照片，壽司郎的山葵醬料包竟被他A回家當成「免費馬賽克」；且張男對於面對約訪還開出條件，要求記者請吃米其林餐廳、台中知名屋馬燒肉，「不然的話，再吃一次壽司郎也行！」

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