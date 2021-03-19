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水情告急！傳台積電花上億包100水車　王美花：超前部署

記者羅婉庭／台北報導

針對旱象未解，台積電更傳出花上億預訂100多台水車，經濟部長王美花19日表示，她不清楚經費，這是廠商的超前部署，目的就是要確保生產不會中斷。

▲▼立法院經濟委員會 經濟部部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

王美花19日表示，「大家都要節水，但大家都有水可用」，這是目前的操作模式，經濟部也會滾動式檢討，節水方式會再宣布。

外傳台積電也將花數億元預訂百台水車，今又召集竹科大廠開會討論如何因應嚴峻水情。對此，王美花表示自己不知情台積電花了多少經費，但廠商都會預先做準備，讓生產不中斷，包括台積電用得水比較多，他們也要確保產能無虞。

王美花指出，旱災中央災害應變中心都會事先與各科學園區、工業區事先討論，確保廠商事先知道情況，會搭配廠商做調度。

王美花昨天受訪時也表示，目前節水措施11%，新竹、苗栗、台中都是，這個11%廠商目前都可以因應沒有問題，我們也在跟廠商做相關座談，就是說到什麼情況下廠商還是可以運作不會影響生產，那大概是到節水15%，廠商都還可以營運。

對於節水15%何時用上，王美花說，還是要看各地區域水情，現在減量供水的「橙燈區」是水比較不足的地方，如果決定節水率調升至15％，會事先說明讓廠商因應，並與科學園區、工業區密切交流。

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