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「騙扁小子」黃琪詐1.26億！淚喊：法官別放棄我　4月12日宣判

▲黃琪涉詐1.26億，在法庭淚訴多年心酸。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

▲黃琪自15歲以「騙扁小子」出名後，近期又因涉詐1.26億挨告，淚喊「請法官不要放棄我」，本案將於4/12宣判。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者羅志華／台北報導

「騙扁小子」黃琪（本名：黃照岡）於2008年時15歲時，偽裝塔羅牌大師騙過前總統陳水扁，此後聲名大噪，多年來因詐騙幾次進出法院時，屢屢成媒體報導焦點，近期又因涉嫌詐騙女董1.26億元挨告，北院19日開庭，他大聲喊冤，痛訴10多年來，不知如何跟自己相處，總是在尋求別人的愛，淚請法官「不要放棄他」，本案將於4月12日宣判。

本次黃琪挨告，源於他涉嫌自2017年起，假冒香港富豪李嘉誠秘書訂口罩、用台大校長楊泮池名義喬病房、又冒用他人身分取得前男友母親檢體，最嚴重的罪嫌，是男扮女裝、假冒國泰集團千金蔡佳玲，與林姓男子交往期間，向林母聲稱可取得VVIP優惠利率、邀約投資不動產，詐得台幣4981萬餘元、日幣2.28億元、美金逾40萬元、歐元1萬元。

黃琪於審理期間，坦承冒用身分取得好處，但對詐欺林母部分，不僅始終否認犯行，更稱為「準婆婆」做牛做馬，在受迫下做遊走法律邊緣的事，最後卻淪為被告，19日開庭進行最後陳述時，他多年來的心酸也當庭爆發。

黃琪表示，他在本案中一直很憤慨，質疑檢方起訴時，為何都不願看對他有利的證據，「討厭我也該有個限度」，希望法院能明辨真相，又提到父親曾向他說，「國家對你不好，也始終是你的國」，讓他自幼就有股愛國情操，即使在台灣名聲不佳，但跟母親相依為命的他，如果離開台灣，就沒有「家」了。

本案審理中，法院幾度傳林母作證未果，黃琪痛訴先前做牛做馬，只為與林母成為一家人，不料對方暗箭中傷卻不願出面，並提到自15歲因與陳水扁一事曝光後，多年來承擔許多關注、批評，讓他不知如何跟「黃照岡」相處，本以為事情會好轉，卻越來越混亂，悔稱若能早點面對自己，也不致淪落到一直乞求他人的愛，未來他會學著與自己、社會共處，「請法官不要放棄我」。

辯護律師認為，黃琪歷年來不斷詐欺，多是為討好別人、讓自己開心，在價值觀上有也許扭曲，考慮法律的初衷，應以矯治、教化、心理治療等方式開導，另外，他在本案過程中，也驚覺黃琪對法律相當有天分，若能用在正途，也能對社會有所幫助，就猶如電影《神鬼交鋒》結局那般，請求法院在黃琪詐欺林母部分，予以無罪判決。

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黃琪騙扁小子詐欺

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