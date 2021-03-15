北投男運彩槓龜耍詐截圖　「以券抵券」兌換現金騙兩次挨告

▲徐男表示自己有中獎彩券想「以券抵券」請店員下注1萬餘元彩券，又下載別人中獎彩券，裝中獎人換取2萬9千元現金。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區一名徐姓男子超會騙！前往彩券行稱有一張中獎彩券，並希望彩券行可以讓他「以券抵券」，彩券行不疑有他並幫他下注17500元彩券；豈料徐男二度行騙，這次他下載LINE群組網友的中獎彩券裝中獎人，並拿截圖換取2萬9千元現金。士林地檢署認定徐男涉犯2件詐欺罪嫌，依法將他起訴。

徐男時常下注運彩，利用運動彩券場中「投注無法作廢、賠率浮動，彩券行均先下注，再向客人收取費用的模式」，去年10月9日向彩券行店員佯稱，「我這邊有一張中獎，可以用彩金支付下注費用更下注1萬7500元運動彩券」。彩券行店員經過確認，驚覺彩券根本沒有中獎。

同年月26日上午11時許，徐男又截圖LINE運彩群組網友中獎彩券照片，又去騙士林區一家彩券行張姓人員更以「不慎遺失彩券」但有拍照保留，導致該店員誤認他就是中獎人，並輸入彩券條碼後交付2萬零9元現金；直到真正中獎人持彩券至他行對獎，才赫然發現自己的彩金竟然已經被領走。

據悉徐男其實在北投區多家運動彩券投注站根本就已經是黑名單，更傳出他多次試圖拿假鈔下注，並和投注站發生消費糾紛。徐男自己也坦承，確實因為沒有帶夠現金下注運動彩券，並坦承2次詐欺行為。

檢方認定，徐男涉販詐欺取財罪嫌，依2罪嫌提起公訴，建請法院分論併罰並宣告沒收不法所得4萬6500元。

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