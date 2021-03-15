　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北投男運彩槓龜耍詐截圖　「以券抵券」兌換現金騙兩次挨告

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩。（圖／記者李毓康攝）

▲徐男表示自己有中獎彩券想「以券抵券」請店員下注1萬餘元彩券，又下載別人中獎彩券，裝中獎人換取2萬9千元現金。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區一名徐姓男子超會騙！前往彩券行稱有一張中獎彩券，並希望彩券行可以讓他「以券抵券」，彩券行不疑有他並幫他下注17500元彩券；豈料徐男二度行騙，這次他下載LINE群組網友的中獎彩券裝中獎人，並拿截圖換取2萬9千元現金。士林地檢署認定徐男涉犯2件詐欺罪嫌，依法將他起訴。

徐男時常下注運彩，利用運動彩券場中「投注無法作廢、賠率浮動，彩券行均先下注，再向客人收取費用的模式」，去年10月9日向彩券行店員佯稱，「我這邊有一張中獎，可以用彩金支付下注費用更下注1萬7500元運動彩券」。彩券行店員經過確認，驚覺彩券根本沒有中獎。

同年月26日上午11時許，徐男又截圖LINE運彩群組網友中獎彩券照片，又去騙士林區一家彩券行張姓人員更以「不慎遺失彩券」但有拍照保留，導致該店員誤認他就是中獎人，並輸入彩券條碼後交付2萬零9元現金；直到真正中獎人持彩券至他行對獎，才赫然發現自己的彩金竟然已經被領走。

據悉徐男其實在北投區多家運動彩券投注站根本就已經是黑名單，更傳出他多次試圖拿假鈔下注，並和投注站發生消費糾紛。徐男自己也坦承，確實因為沒有帶夠現金下注運動彩券，並坦承2次詐欺行為。

檢方認定，徐男涉販詐欺取財罪嫌，依2罪嫌提起公訴，建請法院分論併罰並宣告沒收不法所得4萬6500元。

獨／買BMW百萬重機挨轟「祖傳三貸」　小鮮肉「一關鍵」打臉酸民

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！60歲科技董座判決結果出爐

框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

兩大明星商品人氣爆棚

ET快訊
原價398萬！09年賓士「二手賣48萬」驚呆　內行曝三理由
39歲警官墜橋亡！學霸背景曝　憾留9歲、6歲兒女
0056只排第二！台灣年輕人「瘋買20檔股」　台積電輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

39歲學霸警官墜橋亡！曾攻讀清大資工博士班　憾留9歲、6歲兒女

北投男運彩槓龜耍詐截圖　「以券抵券」兌換現金騙兩次挨告

獨／牛排搭船到小琉球...熊貓女外送員現身回應了！曝詭異外送經驗

私娼寮放高利貸逼賣淫！「每次1千」還要抽成…花蓮女崩潰遠走他鄉

涉吸收陸配統戰情蒐台獨份子　中華婦聯會理事長遭訴不認罪

快訊／鐵牛車載怪手停水溝「突遇崩塌」！當場傾倒壓死人

快訊／新竹男「先迷昏再勒殺」前妻！　法官裁定羈押禁見

「你女兒在呼喚了」在白冰冰粉專留言恐嚇　基隆女被起訴

LINE群組賣仿冒名牌包　女辯「蝦皮網寫正貨」下場曝

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「恐怖毒窟」救出8幼童…全發展遲緩　

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

39歲學霸警官墜橋亡！曾攻讀清大資工博士班　憾留9歲、6歲兒女

北投男運彩槓龜耍詐截圖　「以券抵券」兌換現金騙兩次挨告

獨／牛排搭船到小琉球...熊貓女外送員現身回應了！曝詭異外送經驗

私娼寮放高利貸逼賣淫！「每次1千」還要抽成…花蓮女崩潰遠走他鄉

涉吸收陸配統戰情蒐台獨份子　中華婦聯會理事長遭訴不認罪

快訊／鐵牛車載怪手停水溝「突遇崩塌」！當場傾倒壓死人

快訊／新竹男「先迷昏再勒殺」前妻！　法官裁定羈押禁見

「你女兒在呼喚了」在白冰冰粉專留言恐嚇　基隆女被起訴

LINE群組賣仿冒名牌包　女辯「蝦皮網寫正貨」下場曝

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「恐怖毒窟」救出8幼童…全發展遲緩　

「史上最慘烈崩盤」只是時間問題　專家：盡快做好這「7件事」！

張柏芝遭批「唱跳不行只有顏值」　被貼外貌標籤…無奈回應

雷／哪有這種人工呼吸「羅蓮CP」被吐槽！殺害羅娜兇手是別人？

點150元炸物拼盤！她一看份量傻眼痛批：當觀光客盤子嗎？

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫嘆：是性病…1週後尷尬了

聯合再生拚年收電費55億元　目標2025年持有1GW電站資產

三國霸主都被他追殺過　「最被低估武將」曾以800兵擋十萬大軍

阿樂「睡到並軌」歪臉照曝光！　男友視角太崩壞…真實表情網笑翻

泰勒絲不只幫哈利鼓掌！「分手8年」葛萊美重逢　台下熱烈互動曝光

Krystal「罕見濃妝」認不出！霸氣開腿秀翹臀　網質疑：臉變了

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

無照富少母鞠躬道歉　3頁聲明曝：兒子正在接受治療

即／北市忠孝東路大樓命案！1男刀插胸口、臟器外露亡

即／館長槍擊案「幕後金主」落網！

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

台11線車禍6人1死4傷　1人是柔道國手

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

人妻收拾亡夫遺物　驚見鹹濕對話崩潰

車上突被開門持刀砍殺　樹林男滿身血跑超商求救

快訊／保四警官墜彰化華陽吊橋亡！

快訊／台北夜班保全電梯井直墜B3亡

台11線1死4傷！亞運培訓國手「酒駕」

女友遭無照富少開賓士猛撞命危…他臉書掛穩交心碎

更多熱門

相關新聞

想傳LINE貼圖「秒閃退」！安卓機傳災情

想傳LINE貼圖「秒閃退」！安卓機傳災情

通訊軟體LINE稍早傳出閃退問題！今（15）日下午1點左右，有網友在PTT的Android板上發文，指出他到聊天打字介面點選貼圖的瞬間，就會馬上閃退、自動重啟，就算強制停止再開、手機重新開機、刪除APP重灌都沒有用，忍不住請益「請問Line的閃退問題」。沒想到災情不只原PO一人，許多人也紛紛抱怨，「今日14：30前還正常，之後都會閃退。」

馬大偉解盤／湖人@勇士　推薦全場小分

馬大偉解盤／湖人@勇士　推薦全場小分

徐乃麟豪宅詐賭案　判刑定讞

徐乃麟豪宅詐賭案　判刑定讞

彩券行偷走萬元刮刮樂　男辯：以為是自己買的

彩券行偷走萬元刮刮樂　男辯：以為是自己買的

王維中味全首戰　運彩卻看好統一

王維中味全首戰　運彩卻看好統一

關鍵字：

詐欺彩券運彩LINE賠率

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

罔腰認了分手男友！「還住一起」

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

呼叫鮭魚！姓名兩字全中吃壽司免費

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面