陸製鐵鍋稱匠心傳承狂賣1.29億　演員扮日本匠人遭踢爆

▲大陸鍋具品牌找演員冒充日本匠人推銷產品。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海壹加鍋具品牌2020年底遭人舉報透過電商平台銷售偽造產地產品，位於上海閔行的鐵鍋庫房被市場監管局查封。據了解，該公司在平台上用陸籍藝人假扮日本匠人後代，利用古法製鍋，為匠心傳承的表現，售價千元人民幣（約4000元新台幣）左右，吸引不少消費者追捧，期間銷售總額高達3000萬元人民幣（約1.29億元新台幣）。

▲大陸鍋具品牌假冒日本匠人傳承，受消費者青睞狂賣1.29億元。（圖／翻攝澎湃新聞

《澎湃新聞》報導，鍋具宣傳影片中，一位名叫「伊藤慧太」的男子身著日本匠人常穿的工作服，面帶微笑，用日語侃侃而談，「這種質感的鐵鍋，並未落後於時代，這是一種匠心的傳承。」實際上，這名匠人第四代傳人「伊藤慧太」其實是大陸演員懷遠。

至於宣傳影片中的鐵鍋「第一代」創始人、「第二代」傳承人的照片，實際分別為日本小說家志賀直哉、雕刻家高村光太郎的照片。鐵鍋手柄刻有英文「日本製造」字樣，也被外界踢爆其實是在大陸代工生產。

上海市閔行區市場監管局表示，接到舉報後，對於上海壹加相關公司涉嫌存在通過網店進行虛假宣傳，並銷售偽造產地鍋具的行為，由執法人員連夜進行檢查，並對待售的涉案產品採取了行政強制措施。