改名當鮭男女「在日本絕對不會上演」　日人揭2關鍵：完全沒興趣

▲針對台灣鮭魚之亂，日人無法理解。（圖／記者白珈陽攝）



網搜小組／劉維榛報導

壽司郎「鮭魚免費吃到飽」的活動，終於在昨18日終止鬧劇！對於全台破300人改名為鮭魚的亂象，看在來台8年的日人眼裡，不禁笑虧，若日本當地也舉辦相同活動，相信「100%的日本人不會改名字」，2原因曝光！

深愛台灣的網紅「日本人的歐吉桑 」在粉專開門見山直呼，對於改名能吃爆鮭魚的活動，「對這件事完全沒有興趣」，他更掛保證直呼，同樣活動辦在日本，「連一個人都不會改名」，接著分享台日風俗民情有2個差異。

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首先，「在日本改名超級麻煩」也根本不划算，行政費用折合新台幣500元左右，且須花2到7個星期時間，申請時必須要道理的理由。日本人的歐吉桑說，除非名字太奇怪、發音超級難、無法辨別男女、誤會外國人名字等，否則只是為了享優惠而改名，「日本法院不可能接受這種改名的動機」。

▲鮭魚們爆吃壽司！（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）



第二點，對日本人來說，「名字與身體」是爸爸媽媽給的珍貴禮物的，因此一生中，必須保護與感謝，「我們日本人覺得保護名字，重視名字就是小孩的義務」，日本人的歐吉桑也補充說明，這也是為何日本人很少刺青的原因。

值得注意的是，日本名字雖然有漢字，但日本人的歐吉桑直言，部分日人卻不太喜歡被叫漢字發音的名字，「覺得自己日文名字被小看的感覺，被否定自己存在的感覺！」

顯見名字在日本人心目中是如此神聖，日本人的歐吉桑也笑稱，若你罵「小日本人」，對方基本上不會生氣，但假若是罵對方名字，「我猜99%的日本人會超級生氣！」

▲輔大鮭魚妹也來朝聖！（圖／記者陳以昇攝）



文章曝光後，底下網友熱議「看改名事件，我覺得台灣是世界上最自由的國家」、「一段時間太無聊了，就會出現很奇葩的娛樂新聞，這好像是台灣的日常了」、「哇～不一樣的文化，感謝你又學到了一課」、「身為台灣人，但想法也跟 你的想法很像，覺得改名會讓父母難過，因為那是出生給小孩的一種期望 ～想出這個活動的人，可能沒想到台灣人會因此改名」、「明明是一個海島國家，海鮮價格卻沒有比較便宜...還有台灣太幸福，全世界都在煩惱新冠肺炎，只有台灣在搞這個」。

▲日人不會為了吃到飽而改名。（圖／記者黃士原攝）



不過留言串中，一名嫁到日本的人妻反駁，「但是日本女性結婚卻必須把姓改掉，為何大家都能接受這種事？我在日本10多年都覺得不可思議，姓還能改來改去，既然那麼重視父母給自己的姓名，那這種邏輯完全不通」。而日本人的歐吉桑也無奈解釋，「沒錯，那是日本的重男輕女時代留下的想法的，不是很好的文化」。