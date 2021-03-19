一輩子當鮭魚怎麼辦？戶政事務所授密技：叫爸媽改名

▲壽司業者推出姓名音同鮭魚免費活動，全台瘋改名。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陳家祥／台北報導

知名連鎖迴轉壽司店是日前推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，吸引大量民眾改名「鮭魚」搶好康，如今優惠活動結束，有民眾驚覺已經沒有機會改名，恐一輩子當「鮭魚」；對此，依《姓名條例》規定，其實還有最後一招。

壽司業者推出的姓名音同「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」免費活動，吸引全台民眾瘋改名，但有不少民眾不知道詳細規範就先改名，如今恐後悔終身。內政部提醒，依現行規定，人民一生可有「3次」改名機會，若超過次數恐一輩子揹著奇特姓名。

若不慎忘記已改名超過3次，還想「改邪鮭正」的話，依《姓名條例》規定還有最後一個辦法。依《姓名條例》第9條規定，有下列狀況時得申請改名：

1.同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。

2.與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。

3.同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。

4.與經通緝有案之人犯姓名完全相同。

5.被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

戶政人員即表示，依《姓名條例》規則，最快速且不需靠外人幫忙的，應屬第2款規定，即可請家人協助，請還沒改過名的三親等以內直系尊親屬也改名「鮭魚」來解套，也就是說，「請爸媽改名叫鮭魚或許是最快的拯救方式」。但以目前大量民眾改名鮭魚的狀況來看，第3條規定也未嘗不可一試。