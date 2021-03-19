　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

叫鮭魚不稀奇 　四川有位「豹女狼」本名從小用到大

▲29歲的豹女狼（圖左）因獨特的姓名爆紅。（圖／翻攝微博老闆聯播）

▲29歲的豹女狼（圖左）因獨特的姓名爆紅。（圖／翻攝微博老闆聯播）

記者魏有德／綜合報導

台灣近日因日料店免費優惠演變成「鮭魚之亂」，不少人為此而改名。剛被任命為四川廣元商務局辦公室副主任的豹女狼，獨特的姓名從小到大沒有變過，引起網友熱議。29歲的豹女狼就讀高中時，老師曾開玩笑地提醒她改一下名字，擔心不好找工作。豹女狼說，「後來讀書及工作也曾想過改名，但比較麻煩，所以都沒有改名字。」

▲豹女狼的任職通知在微信朋友圈迅速傳開。（圖／翻攝廣元商務局官網）

▲豹女狼的任職通知在微信朋友圈迅速傳開。（圖／翻攝廣元商務局官網）

廣元市商務局發出的一則幹部任職通知，因為一個特別的名字紅遍網路。通知提到，任華東任機關黨委辦公室主任（試用期一年）；豹女狼任辦公室副主任（試用期一年）。以上任職時間2021年1月起計算。

看到這則通知裡的豹女狼全名後，有網友表示，「這個名字好霸氣」；「名字好有個性」，四川日報官方微博甚至直呼，「這名字太可愛了！」

豹女狼自己也沒想到會因為這則通知變成網路名人，她表示，原本網站關注度不高，因為朋友圈的轉發，讓這份任命通知有了更多人關注，「從小到大就是這個名字，因為自己的名字，很多人在詢問她的同事，已給同事帶來了困擾。」

據悉，百家姓中豹姓最主要的來源是高辛氏，姜姓、姬姓等。一說源於高辛氏，出自上古黃帝的第二世孫帝嚳三子契之後裔，屬於以氏族名稱為姓氏。二說源於姜姓，出自遠古時期蚩尤部落的三苗族，屬於以部落名稱為氏。三說源於姬姓，出自西周初期王朝官位豹侯，屬於以官職稱謂為氏。

即便豹姓來源很多，但在百家姓排行中，卻不能排到前1000名。目前豹姓主要分布在內蒙古和四川，人數並不多。
 

ET快訊
快訊／「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會
股災賠100萬逆風加碼！他曝「選股2原則」3年成果驚呆
2天千名鮭魚先生小姐吃爆壽司郎　業者自吞餐費曝光
紅到國外！CNN、BBC搶報台灣「鮭魚之亂」　竟只為吃免費改
想靠兒子改回本名「張鮭魚之夢」要哭了！律師曝殘酷法條打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

難擋喵星人魅力！竊賊偷完忍不住現場擼貓　被監視器清楚拍下

叫鮭魚不稀奇 　四川有位「豹女狼」本名從小用到大

中美高層會談「現場火藥味濃」！　兩國代表團罕見公開激烈爭論

「制衡北京」拜登續打台灣牌　台學者：中方不可能讓步

女友新冠病逝2個月！個人帳號突PO圖文：我快樂了　他知真相傻眼

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中「活活蒸死」　家人深信驅魔治病

大陸31天來首見本土病例　西安1醫護疑隔離區感染

他左腦出血「醫生竟開錯右腦」慘變植物人　家屬氣炸：還不承認！

24歲女兒離家太冷清！51歲地方媽媽「自己生」　又生一對龍鳳胎

狂跑理髮店！8旬老翁3年花了1025萬　家人嚇傻

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

難擋喵星人魅力！竊賊偷完忍不住現場擼貓　被監視器清楚拍下

叫鮭魚不稀奇 　四川有位「豹女狼」本名從小用到大

中美高層會談「現場火藥味濃」！　兩國代表團罕見公開激烈爭論

「制衡北京」拜登續打台灣牌　台學者：中方不可能讓步

女友新冠病逝2個月！個人帳號突PO圖文：我快樂了　他知真相傻眼

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中「活活蒸死」　家人深信驅魔治病

大陸31天來首見本土病例　西安1醫護疑隔離區感染

他左腦出血「醫生竟開錯右腦」慘變植物人　家屬氣炸：還不承認！

24歲女兒離家太冷清！51歲地方媽媽「自己生」　又生一對龍鳳胎

狂跑理髮店！8旬老翁3年花了1025萬　家人嚇傻

改名嗑鮭魚「見不得別人吃免錢在那邊酸」4反應曝！他嘆：惡搞當有趣

美兩大黨合力抗中！國會將推重大「中國競爭法案」　最快4月送審

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

里拉德直言「柯瑞才是史上最佳射手」　小李對鵜鶘「5節轟71分」

競逐國民黨主席！　韓國瑜聲量奪冠30.22％、朱立倫墊底

難擋喵星人魅力！竊賊偷完忍不住現場擼貓　被監視器清楚拍下

不知道自己長大了！　貓硬壓「縮水機上盒」喬很久才睡著：好擠喔

日國民男友甜讚韓孝周「誰都無法超越」　陽靚感性憶帥T惹哭導演

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

老翁理髮3年花1025萬！家人嚇傻

女兒離家太冷清！51歲地方媽媽　又生一對龍鳳胎

西藏冒險王遺體疑尋獲 意外或命案待屍檢解開謎團

他左腦出血「竟開錯右腦」慘變植物人

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

校花副市長肉體換官位！3大女淫官黑歷史曝

15歲女兒弒母藏屍3個月！謊稱媽媽拋家出走

10月男嬰消失　卡床縫斷氣慘死

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

白肌妹露臉不雅片瘋傳！本尊現身曝真相

女友病亡！個人帳號突PO圖文：我快樂了　他知真相傻眼

更多熱門

相關新聞

公務員忙改鮭魚「1人就耗1小時」　她嗆浪費人力

公務員忙改鮭魚「1人就耗1小時」　她嗆浪費人力

衝著壽司吃到飽，激起全台300位民眾化身鮭男女，但也把戶政事務所忙翻了！一名女網友替戶政事務所的公務員抱屈，指出來改名的民眾，大多是八、九年級的學生，由於更換作業要最久要花1小時，讓她認為「非常浪費行政資源跟人力！」怎料文章貼出後，網友卻反酸，「什麼叫浪費人力？有讓這些公務員加班嗎？」

回顧2天鮭魚之亂　網分析一招破解

回顧2天鮭魚之亂　網分析一招破解

高雄「佛心鮭魚」曝！改名全為請朋友嗑到爽

高雄「佛心鮭魚」曝！改名全為請朋友嗑到爽

日本傻眼！媒體搶報「台灣鮭魚之亂」

日本傻眼！媒體搶報「台灣鮭魚之亂」

改名限3次太嚴格！「鮭魚」提案：每5年改1次

改名限3次太嚴格！「鮭魚」提案：每5年改1次

關鍵字：

廣元四川豹女狼鮭魚

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

女星吃免費壽司！打卡剩滿桌醋飯…網火大灌爆

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面