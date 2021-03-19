叫鮭魚不稀奇 　四川有位「豹女狼」本名從小用到大

▲29歲的豹女狼（圖左）因獨特的姓名爆紅。（圖／翻攝微博老闆聯播）

記者魏有德／綜合報導

台灣近日因日料店免費優惠演變成「鮭魚之亂」，不少人為此而改名。剛被任命為四川廣元商務局辦公室副主任的豹女狼，獨特的姓名從小到大沒有變過，引起網友熱議。29歲的豹女狼就讀高中時，老師曾開玩笑地提醒她改一下名字，擔心不好找工作。豹女狼說，「後來讀書及工作也曾想過改名，但比較麻煩，所以都沒有改名字。」

▲豹女狼的任職通知在微信朋友圈迅速傳開。（圖／翻攝廣元商務局官網）

廣元市商務局發出的一則幹部任職通知，因為一個特別的名字紅遍網路。通知提到，任華東任機關黨委辦公室主任（試用期一年）；豹女狼任辦公室副主任（試用期一年）。以上任職時間2021年1月起計算。

看到這則通知裡的豹女狼全名後，有網友表示，「這個名字好霸氣」；「名字好有個性」，四川日報官方微博甚至直呼，「這名字太可愛了！」

豹女狼自己也沒想到會因為這則通知變成網路名人，她表示，原本網站關注度不高，因為朋友圈的轉發，讓這份任命通知有了更多人關注，「從小到大就是這個名字，因為自己的名字，很多人在詢問她的同事，已給同事帶來了困擾。」

據悉，百家姓中豹姓最主要的來源是高辛氏，姜姓、姬姓等。一說源於高辛氏，出自上古黃帝的第二世孫帝嚳三子契之後裔，屬於以氏族名稱為姓氏。二說源於姜姓，出自遠古時期蚩尤部落的三苗族，屬於以部落名稱為氏。三說源於姬姓，出自西周初期王朝官位豹侯，屬於以官職稱謂為氏。

即便豹姓來源很多，但在百家姓排行中，卻不能排到前1000名。目前豹姓主要分布在內蒙古和四川，人數並不多。

