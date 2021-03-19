突遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤「抄傢伙」一陣暴打　他滿臉血超錯愕

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2 — Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021

記者蔡儀潔／綜合報導

美國反華情緒高漲，已接連發生多起襲擊事件。舊金山一名76歲的婦人近日在大街上，就遭到39歲的白人男子無故毆打，但她下秒拿起木棍回擊，最後將對方揍得滿臉血，影片曝光後在網路瘋傳並引發熱議。

▲華人老太太持木棍將施暴者打上擔架。（圖／翻攝自推特）

綜合外電報導，當地時間17日，76歲亞裔老太太謝小珍（Xiao Zhen Xie，音譯）在舊金山市場街，等待紅綠燈過馬路，卻突然遭到39歲的白人男子詹金斯（Steven Jenkins）毆打，左眼受到重擊。

謝小珍反應過來後，開始奮力捍衛自己，拿起附近的棍子進行反擊。目擊者Dennis O'Donnell表示，當時他在晨跑，隨後看到一名男子被擔架抬走，還有一名手裡拿著棍子的憤怒婦人。

▲施暴男被打到血跡斑斑。（圖／翻攝自推特）

目擊者所拍攝的影片顯示，打人男子被銬在擔架上，臉上血跡斑斑；老太太的臉部和眼睛都有受傷，一邊拿著冰袋冰敷，一邊憤怒哭泣，隨後朝襲擊者用粵語怒罵「這個混蛋欺負我」，她此時手中仍舉著木棍。

警方表示，襲擊者和受害者都已被送往醫院治療，已經開始著手調查此案，不過尚未透露襲擊動機是否與種族歧視有關。

▲謝小珍臉部和眼睛都有受傷。（圖／翻攝自推特）

據CBS後續跟進，謝小珍家屬表示，老人仍然「暈眩、非常受驚、留下心理創傷和十分受傷」，她仍有一隻眼未能睜開，並且仍在流血。

謝小珍的孫子John Chen於18日開設眾籌帳戶，為奶奶籌集醫療和生活費用，2萬美元的目標已迅速達成，「我為（奶奶）的勇氣而驚訝。她是那位在無故攻擊之中保護自己的人...。在這一波對亞裔社區的襲擊，我的心與所有其他受襲或喪生的亞裔長者同在。」