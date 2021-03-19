增菘瑋胞弟領軍　南投青少棒隊勇奪全原運季軍

▲南投青少棒代表隊在全原運勇奪季軍，南投副縣長陳正昇（前排右2）親自接見勉勵，前排左為總教練增鈺傑。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

110年全國原住民族運動會今天將在宜蘭開幕，南投代表隊提前傳出捷報，在會前舉辦的青少棒項目以7:3擊敗高雄市隊，勇奪季軍，寫下建縣以來最佳紀錄，昨天凱旋歸來，南投副縣長陳正昇立刻前往慰勉；總教練增鈺傑指出，全隊能秉持平常心發揮水準、擊敗強敵，讓他備感驕傲。

陳正昇昨（18）日下午會同南投縣體育會總幹事洪銘惠，前往南投縣立棒球場迎接代表隊，隊長伍傑森也將季軍獎盃呈獻給陳正昇，洪銘惠則代表體育會致贈2萬元加菜金，嘉許教練球員們的戰功和辛勞。

代表隊總教練增鈺傑，是前旅美好手暨中職兄弟、富邦隊強投增菘瑋的胞弟，他回顧昨天的決賽，球員們對上人高馬大、實力堅強的高雄市隊，難免有些緊張，但大多能秉持平常心和例行訓練的精神，發揮團隊合作和平日培養的默契，冷靜迎戰並取得最後勝利，「我為他們感到驕傲！」

▲南投青少棒代表隊在全原運勇奪季軍，決賽後在羅東棒球場合影留念。（圖／南投縣政府提供）

增鈺傑也感謝縣府和各界多年來對球隊的支持協助，讓選手們擁有良好培訓環境，專心提升實力。

拿下2勝戰績的投手幸宏恩謙虛表示，若沒有隊友在攻防上全力相挺，就無法打敗強敵，多虧大家的努力，未來會更努力訓練，希望能有更好的成績。

▲南投青少棒代表隊在全原運勇奪季軍，南投副縣長陳正昇（右）親自接見勉勵。（圖／南投縣政府提供）

洪銘惠指出，棒壘球過去並非南投強項，但近年來南投壘球隊已能代表國家遠征揚名國際，棒球也日漸紮根，培育出許多優秀選手，此次原民青少棒隊更擊敗全國前八強的高雄市隊，令人振奮，選手和教練團的努力值得肯定。



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