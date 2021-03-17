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南投女工遭「魔神仔抓交替」！斷片站崖邊…靠他一招躲死劫

▲深山裡發生了不少靈異事件。（圖／取自免費圖庫PickPik）

▲女工遭牽走。（示意圖／取自免費圖庫PickPik）

記者柯振中／綜合報導

花蓮88歲的鳳梨阿嬤日前離奇失蹤，家屬感到十分焦急，擔心是被「魔神仔」帶走，所幸後來找到人，事件平安落幕。對此，藝人大山分享案例，有名女工人在南投山上突遭帶走，甚至差點墜崖，最後被打了巴掌，才撿回一條命。

大山在節目《新聞挖挖哇》上分享，舅舅是一名工頭，曾經在南投的山上承包工程，動工前會先蓋起工寮，這樣下班以後才有住所。

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由於工程結束後，大多是將近晚間，因此工寮也會提供晚餐，會有人輪流煮。事情發生的當天，是名女工煮飯，沒想到晚餐煮完以後，女工的表情「突然變了」，接著往工寮外走去。

▼女工遭牽走，走到懸崖邊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲開車,濃霧,山（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

眾人一看狀況，不斷呼叫女工的名字，舅舅也十分不放心，一直跟在後面行走。直到靠近懸崖，舅舅真的受不了，趕緊上前把人拉住，接著打了一巴掌，女工才回過神來。

女工提到，料理晚餐時，一直有聽到旁人在叫她的名字，起初並不以為意，等到坐到餐桌時，耳邊突然傳來「大聲吼叫名字」的聲音，接著就失去了意識，醒來的時候，已經在懸崖旁。

對此，命理師廖美然說明，山精鬼魅會透過管道得知人的名字，人運勢較低時，元氣會比較弱，這時山精鬼魅就會認為「這可人可以侵犯」，當成抓交替的目標。

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南投女工遭「魔神仔抓交替」！斷片站崖邊…靠他一招躲死劫

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