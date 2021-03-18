清明節掃墓　桃園4條專車免費接送：發車間隔10到30分鐘

▲清明節掃墓，桃園專車免費接送。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應清明掃墓可能帶來人潮聚集等問題，加上時值疫情期間，為方便民眾祭祖掃墓，桃園市政府交通局18日表示，市府於楊梅、蘆竹、大溪區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，以減少民眾使用私人運具，歡迎掃墓民眾多加利用。

交通局指出，為分散掃墓人潮，配合區公所需求於今年推出的掃墓專車計有：蘆竹區「機捷山鼻站-山外路(至外社街口)-蘆竹生命紀念園區」、「山腳街-山外路-肉品市場-蘆竹生命紀念園區」、楊梅區「中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區」及大溪區「大溪橋頭停車場-第一公墓」等4條路線。

蘆竹區、楊梅區採隨招隨停方式，大溪區採既有站牌停靠方式服務掃墓民眾，各路線行駛時間如下：

1.蘆竹區：3月20-21日、27-28日、4月2-4日等7日之每日7-14時，班距約為10~15分鐘一班。

2.楊梅區：3月27日7-12時，班距約為15~20分鐘一班。

3.大溪區：3月20-21日、27-28日、4月2-4日等7日之每日7-14時，班距約為20~30分鐘一班。

交通局長劉慶豐呼籲民眾，請多利用大眾運輸接駁以減少公墓周邊道路負荷，並配合警察局周邊管制措施有效紓解車潮，使掃墓的民眾可以順利抵達、平安返家。

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