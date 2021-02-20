桃園新增208A「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線　2/22通車營運

▲桃園新增208A「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



為擴大服務八德都市重劃區、大湳地區、內壢地區及高鐵站區等地區民眾與學生的就醫、就學、工作等交通需求，桃園市新增208A「八德–捷運高鐵桃園站」市區客運路線，由統聯客運公司自2月22日起提供服務；該路線平假日行駛8班次，全程票價為61元(半票30元)，持市民卡乘車享有買一送一優惠，以及捷運轉乘優惠。

交通局長劉慶豐說：208A「八德–捷運高鐵桃園站」路線由八德溪濱公園站發車，行駛動線由建德路「溪濱公園」為起點，行駛建德路、豐德路、豐田路、興豐路、介壽路(大湳及更寮腳地區)、廣福路、永豐路，銜接中華路(台一線)、中園路、中正東路、青昇路、高鐵北路至高鐵桃園站。

208A沿途行經八德國中、茄苳國小、永豐高中、新興高中、桃園醫院、日月光公司、內壢火車站、中壢工業區、啟英高中、大江購物中心、高鐵桃園站與捷運高鐵桃園站等重要據點，而宜家家居(IKEA)、華泰名品城、XPARK等大型賣場亦可搭乘本路線至高鐵桃園站步行5分鐘內抵達。詳細路線資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢，民眾亦可透過1999市民諮詢服務熱線洽詢；此外，建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，以節省候車時間。

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