桃園拍板！春節10天小黃每趟加收50-100元　搭乘要戴口罩

▲春節期間，桃園小黃每趟加收50-100元。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局12日表示，農曆春節連續假期即將來臨，桃園市計程車農曆春節期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車按趟次計費，每趟次加收100元，入境旅客依公告自付金額加100元為收費上限，因應新冠肺炎疫情，搭乘計程車請全程戴口罩，以保障駕駛與乘客安全。

交通局指出，桃園市計程車現行運價為1,250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時 5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費(起程收費105元、續程收費(每200公尺5元)加15%、延滯計時收費每80秒加收5元)。

今年的春節連續假期計程車加收運價實施期間，自2月7日(日)0時至16日(二)24時止，共計10日。實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元，入境旅客依公告自付金額加100元為收費上限。計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如：上車時間為2月6日23時30分，下車時間為2月7日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。另未依規定戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰緩。

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