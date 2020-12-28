桃園蘆竹2區免費公車營運無人投標　部分路線班次將調整

▲蘆竹區免費公車L302調整後平日時刻表。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局28日指出，桃園市12個行政區的樂活巴（免費公車）共計51條，明年度的營運委託招標案於12月初開標，但蘆竹區及桃園區的免費公車因無廠商投標，已確定無法於明年1月維持既有服務，後續市府交通局將採租車方式因應，並調整部分路線、班次，且僅維持平日班表，假日則停駛。



交通局說，桃園市各行政區的樂活巴（免費公車），明年度12區免費公車中，10區已完成招標程序，但蘆竹區免費公車計有L302、L303、L306、L309、L330、L331等6條，桃園區免費公車計有L110、L111、L112等3條，則無廠商投標。

▲蘆竹區免費公車L303調整後平日時刻表。（圖／交通局提供）

市府交通局經重新檢視蘆竹區免費公車路線及班次，除L306的路線及班次維持不變外，L303的9：20及15：50班次取消，增加晚上7：30班次。L302早上尖峰時間每班次搭乘人數少於20人，且部分路線與L330重疊，將L302及L330路線整併，路線由蘆竹區公所發車後，經油管路一段、南山路、仁愛路一段、吉林路、中山路、仁愛路二段、五福一路、五福六路、福祿一街、長興路一段、六福路、中山路、南祥路後，回到區公所，但班次會由28班增加為31班次，以滿足通勤通學需求。另外，竹城上越、青城之戀及中悅仁愛等站改納入L302A路線服務。

L331B搭乘人數少於5人，因此，將L331A及L331B路線合併為L331A，班次則調整為7:00班次，路線則由蘆宏路152號發車後，經富國路三段、南崁路二段、中正北路、南竹路後，至錦興國小。L309早上有6：05及6：15兩班次，經觀察早上6：15班次搭乘人數僅12人，因此，L309早上僅保留6：05班次，下午班次維持。

桃園區免費公車L112由目前的固定班次改為班距發車，除11時至14時為20至25分鐘一班以外，其餘時間則為8至15分鐘一班，往返總班次為112班，較現行減少10班。

交通局表示，桃園區及蘆竹區免費公車已多次流標，現行營運計畫勢必須要進行檢討及調整。自明(2021)年1月起，桃園區及蘆竹區免費公車會以調整後路線及班次運行，且為節省租車費用，僅維持平日營運，假日則停駛，目前以滿足學生通學需求為優先，後續若有廠商承接時，會再恢復假日行駛班次，請民眾多加注意。

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