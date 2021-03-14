賴清德自曝是「單親兒童」　回憶母親一句話助他走出困境

▲副總統賴清德自曝也是「單親兒童」，他給予單親孩子鼓勵。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德14日拜訪「財團法人國際單親兒童文教基金會」時透露，自己也是單親兒童，但他的母親常常跟他說，「天無絕人之路、一枝草一點露」，只要對自己、對未來有信心，一定可以走出困境。

在「白色情人節」這一天，賴清德造訪國際單親兒童文教基金會，一方面是向基金會創辦人黃越綏老師請益，也希望能替基金會的朋友加油、給予鼓勵。他在致詞時說，黃越綏充滿熱情跟愛心，而且非常幽默，過去幾十年除了義無反顧投入民主運動與社會改革，也投身社會公益。

賴清德說，在擔任台南市長時，黃越綏曾把未婚媽媽療護中心「麻二甲之家」設在台南市麻豆區，這除了協助台南市解決問題，也讓他有機會可以更進一步了解這些問題的重要性跟嚴重性。

賴清德表示，「麻二甲之家」的規模很大，經營也不容易，但這麼多年來透過公開演講、著書論述，或是到學校教書、主持電視與電台節目，黃越綏一肩扛起，感動了很多人。

特別的是，賴清德也透露，自己是單親兒童，母親要從事很多工作，才可以養家活口，但母親常常跟他說，「天無絕人之路、一枝草一點露」，只要對自己、對未來有信心，一定可以走出困境。

賴清德說，單親家庭中長大的孩子，通常對未來會比較沒有信心，不知道未來要做什麼，因此在成長過程中，學習的榜樣非常重要，自己在鄉下長大，對一個家庭來說，最大也是最令人害怕的支出就是醫療費用，所以他努力唸書，未來希望可以從醫，他也就這樣一路走來，後來成為醫生。

賴清德表示，台灣社會很大，大到可以讓每一個人都去追求理想，而社會上也有很多有愛心的人，所以只要勇敢追求理想，自然而然就會有人願意助你一臂之力。