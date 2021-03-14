總統府特勤掰「行蹤是機密」　囂張出軌玩出私生子！原配氣到流產

▲張男曾是總統府特勤人員，如今已被汰除轉往餐飲業工作。（圖／記者袁茵攝）

記者蔡儀潔／台北報導

一名張姓總統府特勤人員，利用職務的特殊敏感性，以「行蹤是機密」為由周旋在妻子和女友間，可以說是今天當老公、明天當男友，兩名受害女子均不知已被劈腿，還都生下孩子。如此囂張行徑曝光後引起國安高層震怒，嚴懲後將其汰除，落寞的張男轉往餐飲業工作。

判決書指出，40歲的張男和妻子在2015年1月結婚，2016年2、3月間佯稱單身，和陳姓前女友復合，由於他「不方便」充分告知另一半行蹤，兩女都不知道枕邊人已經出軌。

張男的原配妻子於2018年初，因有事要申領戶籍謄本，這才意外發覺丈夫於2017年6月認領一名男嬰。經過一番追問，張男終於承認和陳女通姦生子，而當時原配已懷第二胎，因受打擊痛苦萬分，最終導致因併發出血導致懷孕8週多時胎死腹中。

原配怒而提告，要求丈夫、陳女連帶賠償100萬元。張男為了「減少損失」，出庭時強調陳女早知他已婚，仍和他交往，兩人為了經營網拍生意，曾一起上銀行開戶，依規定要出示身分證，陳女知道他身分證上配偶欄非空白，要求其負起共同賠償責任。

對此陳女反駁稱，她長期體諒張男擔任特勤工作繁忙且特殊，加上他長相敦厚，從未多加過問對方的工作、交友等細節，「（張男）通常都是早上3、4點才離開去台北上班，他說總統府上班都是這樣」、「如果有結婚的話，怎麼可能晚上那麼頻繁出來外面住，所以當時沒有想太多。」

陳女接著稱，自己在2016年至2017年交往期間，曾多次催促張男來提親，懷孕時也曾向張男提及需身分證幫小孩報戶口，但對方都找理由推託，直到她懷孕8個月即將臨盆之際，張男見瞞不下去才承認已婚。

▲陳母表示，自己一家都被騙了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

法官傳喚陳女母親作證。陳母說，她們一家人都以為張男未婚，所以張男來台中住家找女兒並住宿，家人都沒有太多意見，若知道他已婚，怎可能放任如此，全家人都被騙了。

高等法院綜合事證，包括陳女懷孕8個多月時的LINE通訊內容質問「一開始就是騙！有家庭也沒說」、「您可以直接跟我說，您已經結婚有家庭，我不會打擾您」等內容，認定兩人交往中不知張已婚，陳女無賠償責任。至於張男，因為侵害妻子權益的情節重大，判決應賠償妻子50萬元。