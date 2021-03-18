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最狂外送！牛排「免費搭船」到小琉球　船公司硬起來發公告

記者許力方／綜合報導

外送平台foodpanda（空腹熊貓）的蔡姓女外送員日前曝光一筆超神秘訂單，客人竟然在屏東東港訂了牛排餐後，指定「船班」要求飄洋過海送到小琉球，引發輿論，被稱作「最狂外送」，如今上有政策、下有對策，船公司做出回應，公告經審慎評估後，日後將對訂餐者及業者收取運費，依照大小約從20元起跳，離島隱藏版福利因一份牛排宣告破滅。

蔡姓外送員接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，一開始並不知道客人的要求是要將餐點放在指定船班，讓餐點送往小琉球，以為只是客人或船務員工指定在碼頭取餐，沒想到竟然是要將餐點送上指定13：30船班，送往小琉球，當下她十分錯愕，但還是抱著使命必達的決心外送上船。

▲▼最狂外送！讓牛排「免費搭船」到小琉球　船公司硬起來發公告。（圖／翻攝泰富航運臉書）

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▲▼最狂外送！讓牛排「免費搭船」到小琉球　船公司硬起來發公告。（圖／翻攝泰富航運臉書）

▲牛排「免費搭船」到小琉球！船公司硬起來發公告。（圖／翻攝「東琉之翼 泰富航運」臉書）

蔡女描述，當時向船務公司員工說明後，對方也一頭霧水，最後還是答應讓餐點上船，並讓訂餐客人順利取餐。這起特殊的外送案例曝光臉書後，被網友封為「最狂訂單」，更是小琉球人的隱藏版福利，不過東琉線的交通船班被當成免費美食船，也讓船公司做出相對回應。

泰富航運16日下午發出公告強調，搭船外送餐點至小琉球一案屬於突發事件，部屬於他們的服務範疇，但當時秉持服務鄉親的一貫精神先行協助，經過審慎評估後，日後針對類似案例，都會和訂餐者及業者酌收是當運費，以符合公平交易原則，從20元起跳，再依大小評估，經理冀慶生受訪時表示「以後假設真的友人利用這個平台類似送餐，我們當乘一般貨運一樣，會收取合理的費用。」

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▼外送員使命必達趕船班送牛排到小琉球！（圖／資料照）

▲蔡姓外送員表示當下得知是要把餐點送上船班，再由船班送往小琉球，當下心情十分錯愕，但還是以顧客需求為主，使命必達。（左圖／翻攝自Facebook／蔡姓外送員／右圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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